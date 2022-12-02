الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

يبحث الكثير عن حالة طقس الغد السبت ودرجات الحرارة المتوقعة على القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة، إذ يسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد لطيف على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، كما يكون طقس الغد مائلا للبرودة فى الصباح الباكر وخلال فترات الليل ، إذ نصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترات، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى 5 درجات عل سانت كاترين.

طقس مائلا للبرودة

شبورة مائية

أما عن الظواهر الجوية، ضمن حالة طقس الغد تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

شبورة مائية

أمطار خفيفة

وتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة ، ضمن حالة طقس الغد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، فيما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

أمطار

ارتفاع الموج

وضمن حالة طقس الغد بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الموج

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

العاصمة الإدارية 23 15

6 أكتوبر 24 14

بنهــــا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 25 13

السويس 24 15

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 15

طنطا 23 14

شلاتين 27 21

الإسكندرية 22 14

العلمين الجديدة 23 14

وادي النطرون 24 16

مطروح 22 13

السلوم 21 09

سيوة 22 09

العريش 22 14

رفح 22 14

الطور 26 14

كاترين 18 05

رأس سدر 27 16

نخل 23 05

طابا 22 14

نويبع 24 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 26 19

الغردقة 27 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 24 14

بني سويف 24 13

المنيا 24 11

أسيوط 24 10

سوهاج 26 12

قنا 28 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 26 08

أبوسمبل 27 15

أبو رماد 26 21

رأس حدربة 24 20