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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودي تتألق بفستان أسود جذاب

ريم البارودي
ريم البارودي

خطفت الفنانة ريم البارودي، أنظار متابعيها فى أحدث صورة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريم البارودي، بإطلالة "جريئة" حيث ارتدت فستان قصير باللون الأسود ما عكس جمالها وقوامها الممشوق، أما من الناحية الجمالية فاعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها.

IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٤٠٤٦
IMG_٢٠٢٢١٢٠٣_١٥٤٠٤٦


يُذكر أن آخر أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل "نقل عام"، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، مريهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.


من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، مسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية ومنها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.

 

 

اطلاله جريئه فستان اسود ريم البارودى الفنانة ريم البارودي أعمال ريم البارودى

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