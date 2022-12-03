القصة الكاملة ..أسرة عريس المحلة تنهار: كان كتب كتابهم النهاردة وفي الآخر ابننا لبس الكفن

مفاجأة واقعة انتحار شاب بسبب خلافات مع شريكة حياته

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية استمرار لحالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع أنباء وفاة عريس جديد على يد خطيبته قبيل إتمام زواجهما خلال الأيام الجارية الأمر الذي تسبب في صدي واسع بين صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك الذين طالبوا بالقصاص لدماء ابنهم في حال ثبوت تورطها في القضاء عليه .



وكشف والد الشاب القتيل حال مثواله أمام جهات التحقيق أن ابنه الضحية تعرض لضغوطات نفسيه جراء خلافات متكررة مع خطيبته قبيل علمه بوفاته بعدة ساعات لافتا بقوله "حسبنا الله ونعم الوكيل ابني مات مقتول وليس منتحرا" .

وتابعت عمة الشاب القتيل بقولها "ابننا كان كتب كتابه نهارده وهي تسببت في قتله مع عشيقها ربنا ينتقم منها وجعت قلوبنا ولازم الحقيقه الناس كلها تعرفها " .

كما أفادت خالة الشاب الضحية أن العروس اتجهت برفقه سائق توك توك لنقل الشاب وهو مشنوقا داخل عش زوجية مشيرة بقولها "هي خلصت عليه بايشارب وشنقته علي كرسي داخل الشقه بمساعده الطرف الثالث وربنا يحاسبها" .





أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة عروس علي يد عروسه شنقا داخل عش زوجيه قبيل إتمام زواجهما وسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كافة كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

في المقابل باشر فريق من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود الحاكم رئيس النيابة الكلية لمعاينة موقع الحادث واستجواب والدي العريس القتيل وأسرة عروسه .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول #المحلة بمديرية أمن الغربية من سائق مركبة "توك توك" ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم بقيام نجلهما بالإنتحار شنقاً داخل شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة القسم والمقرر زواجه بها.

بالإنتقال وسؤال (خطيبة المتوفى - مقيمة بدائرة القسم) أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما ، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وإنصرفت عقب ذلك ، ولدى معاودتها الإتصال به أكثر من مرة للإطمئنان عليه لم يتجاوب معها ، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبى ، فقامت بالإتصال بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة القسم) والذى حضر وبرفقته (نجل عمه

- مقيم بدائرة القسم) وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى ، إلا أنهم فوجئوا بوفاته.. وبسؤال المذكوران أيدا ما سبق.

وبسؤال والدى المتوفى أيدا ما سبق وإتهم خطيبة نجله بالتسبب فـى سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للإنتحار .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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