وزنه 350 كيلو.. شاب يعاني من داء الفيل: إنقذوني أنا بموت بالبطيء

أسرته تناشد وزير الصحة علاجه

شهدت قرية سنباط التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية استمرار حالة من الوجيعة والصدمة بين صفوف الأسر والعائلات بسبب تدهور الحالة الصحية لشاب يدعي عادل علي العزب النيجيري" في العقد الرابع من عمره، كونه يعاني من مرض السمنة المفرطة، الأمر الذي تسبب في إعاقته وعدم القدرة علي الحركة، إثر تجاوز وزنه أكثر من 350 كيلو جرام طوال الـ5 سنوات الماضية.



"حياتي بقت جحيم.. ارحموا من في الأرض يرحمكم الله في السماء.. حياتي بقت كرب مش قادر اتحرك.. انا ميت وفي جسدي روح وانا في الدنيا.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، بتلك الكلمات عبر الشاب "عادل علي العزب النجيري" ابن قرية سنباط عن آلامه وأوجاعه، قائلا "أنا بعاني من مرض داء الفيل ووزني تجاوز 350 كيلو دلوقتي انا خلاص مش بقدر اقوم أو اتحرك لقضاء حاجتي".



وأضاف الشاب: "المرض انتشر في الجزء الأسفل من جسدي بقدمي وسحب من رجلي وطالع علي بطني.. نفسي حد يسمعني ياريت رئيس الجمهورية ووزير الصحة ينقذوا حياتي عشان خاطر أسرتي" .



وتساءل الشاب الضحية: "مين اللي يحس بوجعي، نفسي وسائل الإعلام تحس بيا ويساعدوني.. يا ريس نفسي في ابسط شئ هو إني أدخل بس الحمام هو ده كتير عليا نفسي حد يبصلي أو يسمع صوتي يارب ارحمني برحمتك " .



في المقابل قال محمد حسين أحد أقارب الشاب المريض أن أفراد أسرته وأبناءه سعوا إلي إنقاذ حياته بإرسال فاكسات واستغاثات إلي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة الصحة دون أي تحرك، قائلا: "انقذوا حياة عادل ولازم كل الناس تقف معه في محنته.. ربنا يشفيه ويعافيه".

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