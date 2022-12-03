تحالف الأحزاب يتقدم بورقة نهائية بشأن الأوضاع الاقتصادية

أكد حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن المحور الاقتصادي أساس الاستقرار السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن تحالف الأحزاب المصرية، وقد تم التواصل مع قيادات الأحزاب وتم الاتفاق على أهم المحاور الاقتصادية.

أضاف "أبو العطا"،خلال اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، أن تحالف الأحزاب المصرية جمع وجهات نظر ورؤية 42 حزبا حول التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار نتيجة الأزمات الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وازمة كورونا.

أشار إلى أن هناك بعض التحديات بمختلف قطاعات الصناعة والزراعة، لافتاً إلى أن هناك ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي، بالرغم من التحديات.

أعلن رئيس حزب المصريين عن تقديم التحالف مقترح لعرض رؤية اللجنة الاقتصادية بالتحالف تحت عنوان (التحديات.. والحلول) وعرضها على الحوار الوطني.

وانطلق، اليوم اجتماع تحالف الأحزاب المصري، المكون من 42 حزبا، لمناقشة المحور الاقتصادى كأحد محاور الحوار الوطنى .

ويعرض أحزاب التحالف رؤيتهم بالتحالف بشأن الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها.

ويأتي المحور الاقتصادي كواحد من أهم القضايا التي تشغل المواطنين.

وتتمثل لجان وقضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني في التالي:

- التضخم وغلاء الأسعار.

- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).

- الصناعة.

- الزراعة والأمن الغذائي.

- العدالة الاجتماعية.

- السياحة.