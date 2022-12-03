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تكوني ليا يا هخلص عليكي.. تفاصيل محاكمة قاتل خطيبته ببورسعيد| تغطية خاصة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية خاصة عن مقتل فتاة علي يد خطيبها لرفضها استكمال علاقتها معه. 

وقدمت النيابة العامة ببورسعيد، مرافعة نارية داخل قاعة المحاكمة في ثاني جلسات محاكمة المتهم، بكلمات قوية وحادة حازت على إعجاب الجميع وأثلجت صدور الجميع.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها القوية بإصدار أقصى عقوبة على المتهم محمد سمير قاتل خطيبته في بورسعيد وهى الإعدام شنقا لـ اقترافه جريمة تقشعر لها الأبدان لقتل خطيبته مع سبق الإصرار والترصد لرفضها استكمال الخطوبة معاه.

وتابعت: كانت خلود فتاة الجميع يشهد لها بالطيبة والمسالمة والهدوء وحسن الأخلاق الحميدة وكان كل هدفها جعل شقيقها أفضل الناس.
وتابعت النيابة العامة مرافعتها مؤكدة أن خلود طلبت من خطيبها وزميلها في العمل أن يتركها وأن يبتعد عن طريقها إلا أنه رفض ذلك، وقام بتهديدها أمام الجميع قائلًا: يا هتكوني ليا يا هقتلك، وهنا ظنت الفتاة أنه تهديد لن يصل إلى التنفيذ، ولكن بالفعل قتلها.

واستكملت النيابة وقالت أن خلود شعرت بالخوف من أن يكون مصيرها كمصير نيرة أشرف أو فتاة المنصورة وبعدها فتاة الزقازيق وغيرهم من الفتيات اللاتي قتلن على يد شباب مرضى بقساوة القلب لرفض استكمال قصص ارتباطهن معهم؛ فقررت خلود أن تستقيل من عملها خوفا من أنه يقتلها،
وتابعت النيابة العامة: "عندما ذهب المهتم إلي المصنع وعلم أنها استقالت عشان تبتعد عنه: جن جنونه، فقدم إذن من عمله نصف ساعه وذهب الى منزلها وهو منزل غرفة صغيرة من الطوب الأحمر على سطح أحد العقارات السكنية، ولأنه يعلم أنها يتيمه وفي ذلك الوقت من الصباح ستكون بمفردها في منزلها، فتعدى عليها".

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