غدا.. إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة الإثنين المقبل ٥ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني".



يأتي ذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية ، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حنان جنيد عميدة الكلية ، والدعوة عامة لخبراء وباحثي الأعلام . كما أن الحضور يكون بمقر الكلية أو عبر تطبيق الزوم.

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جامعة القاهرة

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ملتقى التشغيل والتدريب الثامن، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التقارب بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية وإعداد خريجيها لسوق العمل وتوفير فرص تدريبية لهم في مختلف التخصصات.



وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن ملتقى التشغيل والتدريب يهدف إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل لخريجات الكلية، وإتاحة التواصل المباشر بين الطالبات بجهات التوظيف، وعرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطالبات المتميزات وتوفير أكبر عدد من الفرص الوظيفية المناسبة، وتعميق وعي خريجي الجامعة بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل.