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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة توجه رسالة عاجلة لأبناء الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية

كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة

وجهت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، رسالة هامة للطلاب أبناء الشهداء أو ضحايا أو مصابى العمليات الحربية أو الإرهابية.


وقالت حنان جنيد، أنه على الطلاب أبناء الشهداء أو ضحايا أو مصابى العمليات الحربية أو الإرهابية والأمنية وأسرهم، سرعة التوجه إلى إدارة شئون التعليم والطلاب بالكلية فى موعد أقصاه بعد غد الأحد بالمستندات الدالة على ذلك.

انتخابات الاتحادات الطلابية

كشفت عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن موعد إعلان الكشوف المبدئية لانتخابات الاتحادات الطلابية .
 

وأضافت “جنيد”، لـ"صدى البلد"، أن الكلية لم تنته بعد من إعلان الكشوف المبدئية لأسماء الطلاب المشاركين بالانتخابات الطلابية لعام 2022 -2023. 
 

وتابعت عميدة الكلية، أنه تم إتمام استعدادات كلية الإعلام لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2022/ 2023، لتقديم تجربة لممارسة ديمقراطية حقيقية، وذلك في إطار ما أعلن عنه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الانتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

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