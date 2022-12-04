قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات الطلاب

أعلنت المدارس الثانوية خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد

بالبريد المدرسي الموحد تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة قم بالضغط على تسجيل الدخول

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next

تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in

تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept

تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا

قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد

اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة

يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF

يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس 8 ديسمبر

في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك

في حالة وجود أخطاء في البيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة

تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

جدير بالذكر أنه إيماءً إلى قرب موعد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكدت وزارة التربية والتعليم على:

التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة لمديريتكم بضرورة متابعة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتدقيق البيانات المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب ، وذلك في موعد غايته الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022

وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للتلميذ