قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي| خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات الطلاب

أعلنت المدارس الثانوية خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :
- ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/ بالبريد المدرسي الموحد
- تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة قم بالضغط على تسجيل الدخول
- تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next
- تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in
- تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept
- تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا
- قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد
- اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة
- يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF
- يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس 8 ديسمبر
- في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك
- في حالة وجود أخطاء في البيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة
تنبيهات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي
جدير بالذكر أنه إيماءً إلى قرب موعد عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، أكدت وزارة التربية والتعليم على:
- التنبيه مشددا على المدارس الثانوية التابعة لمديريتكم بضرورة متابعة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من تسجيل الاستمارة الالكترونية الخاصة بتدقيق البيانات المسجلة على قاعدة البيانات بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بكل طالب ، وذلك في موعد غايته الاحد الموافق 11 ديسمبر 2022
- وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الالكترونية للتلميذ
- طباعة التقارير الخاصة بمراجعة البيانات التفصيلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من خلال التطبيق الالكتروني لاستمارة التلميذ ، والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالاختبارات الالكترونية وهي اللغة الأولى واللغة الثانية والشعبة والتخصص وطلاب الدمج بالتعليم وطلاب المنازل ، وذلك بعد مراجعة تدقيق جميع البيانات الواردة بالتقارير ، والتأكد من صحتها واستيفاء كافة التوقيعات اللازمة على ان يتم تسليم التقارير الى إدارة شئون الطلاب بالإدارة التعليمية في موعد غايته 12 ديسمبر 2022