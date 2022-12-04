أخبار التعليم.. غدا إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني.. فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 اليوم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لدرجتي الماجستير والدكتوراه.. لينك التقديم للمنح الدراسية في الصين بجامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية .

غدا ..إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الإثنين المقبل ٥ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني".



فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 .. اليوم

اعلنت اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 و ذلك يوم الاحد الموافق 04/12/2022 فى تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً علي مدار خمسة ايام طبقا للجدول المرفق عبر الرابط الخاص بجامعة الطفل



اليوم....كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم

تنظم كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

مؤتمر الصناعة 4.0 لريادة الأعمال والابتكار بجامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عن انعقاد مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار والذي يستمر لمدة يومين من 10 -11 ديسمبر، وسيتضمن المؤتمر: ورش عمل وحلقات نقاش وجلسات فنية ومحادثات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.