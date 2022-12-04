عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. غدا إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني.. فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لدرجتي الماجستير والدكتوراه.. لينك التقديم للمنح الدراسية في الصين بجامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن عدد من المنح التنافسية الدراسية المقدمة من دولة الصين، وذلك للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فى التخصصات العلمية .

 

غدا ..إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان مواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة ، الإثنين المقبل ٥ ديسمبر ۲۰۲۲، ندوة تحت عنوان "التربية الاعلامية.. ومواجهة الشائعات والتضليل الإلكتروني".
 

فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 .. اليوم

اعلنت اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 و ذلك يوم الاحد الموافق 04/12/2022  فى تمام الساعة الثانية عشر و نصف ظهراً علي مدار خمسة ايام طبقا للجدول المرفق عبر الرابط الخاص بجامعة الطفل 
 

اليوم....كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم

تنظم كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

مؤتمر الصناعة 4.0 لريادة الأعمال والابتكار بجامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، عن انعقاد مؤتمر الصناعة 4.0 ريادة الأعمال والابتكار والذي يستمر لمدة يومين من 10 -11 ديسمبر، وسيتضمن المؤتمر: ورش عمل وحلقات نقاش وجلسات فنية ومحادثات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الأخبار التعليمية الأخبار التعليمية المهمة اخبار التعليم جامعة عين شمس رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس المنح التنافسية الدراسية درجتي الماجستير والدكتوراه التخصصات العلمية كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

قفزة جديدة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

بيان عاجل.. أول تحرك برلماني بشأن عدم مشروعية الفاتورة الإلكترونية للأطباء

جوائز تصل لـ20 مليون جنيه.. إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

القوات المسلحة العراقية تعلن السيطرة على "الخط الصفري" مع تركيا وإيران

مياه القاهرة تشارك فى اليوم العالمي للتطوع للتوعية بترشيد الاستهلاك

بدء فعاليات المشروع الوطني للقراءة بالإعلان عن أسماء الفائزين بالموسم الثاني للمسابقة

6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

الظاهرة وصلت إلى البط.. فيديو عجيب لأسراب تدور عكس عقارب الساعة

فيديو

دخل في محل عصير.. تفاصيل واقعة أتوبيس عزبة النخل

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ