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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 .. اليوم

رئيس أكاديمية البحث
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا عن فتح باب القبول للدورة السابعة لجامعة الطفل لعام 2022-2023 وذلك يوم الأحد الموافق 04 /12 /2022  فى تمام الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً على مدار خمسة أيام طبقا للجدول المرفق عبر الرابط الخاص بجامعة الطفل، علمًا بأن باب التسجيل يغلق تلقائيًا فى كل جامعة على حدة وذلك عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

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خطوة بخطوة شروط التسجيل بجامعة الطفل :
1-  التسجيل فقط للطلاب الجدد الذى لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها – علماً بأن كل الطلاب المقيدين و المسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة اخرى شرط الالتزام بالحضور وعدم تخلفه عن الحضور.

2- التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 الى 10 سنوات .

3- القبول بأولوية التقدم وأسبقية التسجيل، فى حالة تسجيل اى بيانات غير صحيحة او خاطئة يعتبر التسجيل لاغى.

4- التسجيل يكون الكترونى فقط ولا يوجد اى سبيل لتسجيل الطفل الا من خلال الموقع الالكترونى فقط و ذلك فى الموعد المعلن عنة بالأعلى.

5- النظام الالكترونى يسمح بتسجيل الطفل مرة واحدة فقط و سوف يتم ذلك من خلال التأكيد من الرقم القومى لكل طفل فى حالة التلاعب فى التسجيل سوف يلغى تسجيل الطفل نهائياً.

6- كل جامعة يتم اكتمال الاعداد بها تختفى تلقائياً من قائمة التسجيل .

7- لا يحق لاى طالب طلب النقل من والى جامعة اخرى مهما كانت الظروف وفى حالة عدم حضورة بالجامعة المسجل بها و ذهابه لجامعة اخرى سوف يتم رفض قبولة بالجامعة الاخرى و ايضا اسقاط حقة فى الجامعة المسجل بها.

8- الأطفال مسؤلية ذويهم و اولياء امورهم من و الى مقر الدراسة بالجامعة , و الاكاديمية و الجامعة غير مسئولين عن الاطفال قبل استلامهم باليوم الدراسى او بعد انتهاء اليوم الدراسي و استلام اولياء الامور لهم.

9- تعلن مواعيد الدراسة طبقاً للظروف الوقتية المتاحة , فى حالة تخلف اى طفل عن الحضور فهذا يسقطة حقة فى منحة جامعة الطفل ولا يحق لولى امرة المطالبة بأستكمال البرنامج و الانتقال لجامعة أخرى.

10- برنامج جامعة الطفل موحد بكافة الجامعات بنسبة تتعدى 85% لذا يتقدم الطلاب للجامعة طبقا لمربعهم السكنى لعدم وجود اى أختلاف فى المنهج الأساسى بين الجامعات.

11- برنامج جامعة الطفل هو تابع لأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا ولا يحق لاى جهه او جامعة استخدام اسم جامعة الطفل او التسويق للبرنامج الا بموافقة كتابية من اكاديمية البحث العلمى.

12- كافة العلانات الرسمية المعلنة بأسم جامعة الطفل تعلن فقط من خلال الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى.

13- التسجيل سوف يكون متاح على الموقع الرسمى لجامعة الطفل و ذلك لأكثر من 40 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علماً بان التسجيل و الدراسة مجاناً ومدعوماً من أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا.

اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي البحث العلمى و التكنولوجيا جامعة الطفل الرابط الخاص بجامعة الطفل

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