اليوم.. جامعة حلوان تبدأ انتخابات الاتحادات الطلابية بعدد 994 مرشحا

بدأت جامعة حلوان ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وتبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ وتكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وتهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وكشفت إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان ان اعداد المرشحين الانتخابات من الطالبات اكبر من أعداد المرشحين من الطلاب الذكور، حيث تقدم للترشح ٩٩٤ طالب وطالبة من كليات الجامعة منهم ٥٠٩ طلبة و٤٨٥ طالبات.

وجاء عدد المرشحين من كلية الآداب ٤٨ وكلية الحقوق ٥٨ وكلية التجارة وإدارة الأعمال ٥٣، وكلية التربية ٤٤، وكلية الخدمة الاجتماعية ٩٢، وكلية العلوم ١٠٤، و الحاسبات والمعلومات ٤٤، وكلية التمريض ٢٢، وكلية الصيدلة ١٧، وكلية الطب ٣٩، والهندسة بحلوان ٦٢، والاقتصاد المنزلي ٣٦، التكنولوجيا والتعليم ٤١،التربية الرياضية بنين ٥٢، التربية الرياضية بنات بالجزيرة ٣٤،التربية الموسيقية ١٦،التربية الفنية ٢٥، الفنون الجميلة ٧٠، الهندسة بالمطرية ٧٦، الفنون التطبيقية ٣٠، كلية السياحة والفنادق ٣١.