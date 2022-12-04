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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لا تخسر علاقاتك.. طريقة سهلة لو بتنسى ترد على رسائل واتساب

طريقة سهلة لو بتنسى
طريقة سهلة لو بتنسى ترد على رسائل واتساب

مع كثرة استخدام تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتساب لأغراض متعددة مثل مراسلة الأصدقاء والعائلة وزملائك في الدراسة أو العمل، يصبح من الصعب للغاية الاستمرار في الرد على جميع الرسائل خاصة مع ضيق الوقت والانشغال في مهام كثيرة، يسبب هذا الأمر مشكلة اجتماعية كبيرة وهي أن تخسر بعض علاقتك الاجتماعية نتيجة عدم الرد على رسائلهم.   

 

وبحسب موقع Livemint فإن هناك طريقة يمكن من خلالها الحصول على كل رسائل واتساب الغير مقروءة ودفع واحدة لتقرأها في وقت فراغك، دون استهلاك الكثير من الوقت المتقطع على رسائل متفرقة، وبالتالي الحفاظ على طاقتك، ويمكن استخدام فلترة الرسائل الغير مقروءة في واتساب كالآتي :

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كيفية فلترة رسائل واتساب الغير مقروءة  


لهواتف آيفون 

1- افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الآيفون 

 2 - قم بالتمرير لأعلى في قائمة الدردشة للكشف عن شريط البحث

3 - ثم اضغط على أيقونة الملف الموجودة على الجانب الأيمن من شريط البحث

 4 - اضغط على الأيقونة مرة أخرى لإيقاف تشغيله 

 

لهواتف أندرويد 

 1 - افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الأندرويد 

 2 - اضغط على شريط البحث، ثم اضغط على خيار غير مقروء مع خيارات مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات GIF.

3 - لإيقاف تشغيل الفلتر، اضغط على X أو مسافة للخلف.

 

على تطبيق واتساب للويب 

1 - افتح تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك

 2 - انقر فوق أيقونة عامل التصفية على يمين شريط البحث.

3 - لإيقاف تشغيل الفلتر، انقر فوق الرمز مرة أخرى.

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