وداعا لمؤتمرات الفيديو.. ميزة بـ واتساب هتخليك تكلم 32 شخصا مجانا

يعمل واتساب WhatsApp بهدوء على تطوير ترسانته من الميزات لسنوات مما يجعله أبرز تطبيقات التراسل المفضلة على الإطلاق، حيث أضاف تطبيق المراسلة الفورية مؤخرا، ميزة جديدة تسمى "روابط المكالمات"، والتي ستتيح لك إرسال روابط صغيرة تسهل على أي شخص الانضمام إلي المكالمات الجماعية على المنصة ببضع نقرات فقط.

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تحويل مكالمات واتساب، إلى روابط طويلة الأمد كطريقة جديدة لإجراء المكالمات، وستوفر الميزة لكل من مستخدمي الهواتف الذكية آيفون وأندرويد، طريقة سهلة للإنضمام إلى مكالمات WhatsApp متي شاء.



كيف تستخدم خاصية روابط المكالمات على واتساب؟

نظرا لأن مكالمات واتساب بسيطة جدا، أتاحت شركة "ميتا" طريقة سهلة وفعالة، تتيح لمستخدمي التطبيق إمكانية إجراء أو الإنضمام إلى المكالمات عبر روابط يمكن إنشاؤها من داخل التطبيق نفسه.

وتفتح الروابط القابلة للمشاركة الأبواب لتطبيق التراسل الشهير، ليكون تطبيق مشابه لخدمات مؤتمرات الفيديو ولكن بطريقة مبسطة، تسمح لمستخدمي واتساب بإنشاء دعوة طويلة المدى، حيث يمكن للأشخاص الدخول (والخروج) من الرابط في أي وقت، وحتى لو لم يكن رقمه مسجلاً ضمن قائمة جهات اتصالك على التطبيق.



قيود إنشاء رابط المكالمات على واتساب

واتساب لديه حد أقصى للمشاركين بالمكالمات يبلغ 32 مشاركا لكل مكالمة جماعية، بما في ذلك روابط الاتصال، مما يحد بشكل فعال من وظائف المؤسسات الأكبر، كما أن هناك قيود أخرى تتمثل في أنه بينما يمكنك إنشاء أي عدد تريده من الروابط، تنتهي صلاحية جميع روابط الاتصال بعد 90 يوما، لذلك، ستحتاج إلى إنشاء مجموعة جديدة من روابط الاجتماعات كل بضعة أشهر.

وتعمل وظيفة رابط الاتصال حاليا فقط على إصدارات الهاتف المحمول والكمبيوتر اللوحي من واتساب، ووقفا لما ذكره موقع “androidpolice”، لم تصل الميزة إصدارات سطح المكتب أو الويب من نظام واتساب الأساسي حتي الآن، ولا يمكنك حتى الانضمام إلى رابط اتصال من سطح المكتب، لأنه سيطالبك بتنزيل التطبيق.

كيفية إنشاء رابط اتصال على واتساب

كيفية إنشاء رابط اتصال على واتساب

يمكنك إنشاء روابط مكالمات من أي جهاز سواء أندرويد أو آيفون، ولكن لا يمكنك حاليًا إنشاء روابط اتصال من إصدارات سطح المكتب أو الويب من واتساب، إليك كيفية القيام بذلك:

1. افتح تطبيق واتساب على جهاز أندرويد أو آيفون.

2. حدد علامة التبويب المكالمات أو Calls.

3. من علامة تبويب المكالمات، انقر فوق إنشاء رابط اتصال أو Create Call Link، في الثلث العلوي من الشاشة.

Create Call Link

4. من شاشة إنشاء رابط مكالمة، انقر على رابط “نوع الاتصال” إذا كنت تريد التبديل بين المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو لهذا الرابط.

5. يمكنك بعد ذلك استخدام قائمة الراديو لتحديد ما إذا كنت تفضل مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية.

6. من نفس شاشة رابط الاتصال، يمكنك عرض الرابط وتحديد أحد الخيارات الثلاثة للمشاركة التالية:

- أرسل الرابط عبر واتساب، لمشاركة الرابط داخل المنصة.

- نسخ الرابط للإرسال على منصات أو رسائل بريد إلكتروني أخرى.

- رابط المشاركة يقوم بتشغيل نافذة المشاركة بهاتفك لإرسالها إلى تطبيقات أخرى مباشرة.

