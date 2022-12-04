وزيرة الثقافة: تسجيل الاحتفالات الشعبية لرحلة العائلة المقدسة بتراث اليونسكو

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن مصر قامت بتسجيل الاحتفالات الشعبية المصاحبة لرحلة العائلة المقدسة بتراث اليونسكو.

وأضافت نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن اليونسكو أضافت النسيج المصري اليدوي على قوائم التراث الثقافي.

وتابعت نيفين الكيلاني أن الوزارة تحرص منذ ثلاث سنوات علي تسجيل الاشياء الهامة داخل قوائم التراث الثقافي، مشيرة إلى أنه تم تسجيل لعبة التحطيب أيضا داخل هذه القوائم.

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