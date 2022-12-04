توك شو.. تفاصيل جديدة بواقعة مستشفى قويسنا وانتظار قرار يؤدي لانخفاض سعر الذهب

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اللي حصل غير كدا| عمرو أديب يعلن معلومة مهمة في واقعة مستشفى قويسنا



قال الإعلامي عمرو أديب إن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة أعلن عن بيان مهم خاص بواقعة تعدي ضابط طيار على طاقم تمريض بمستشفى قويسنا خلال الساعات الماضية.

وزير النقل: استيراد الأتوبيسات لا يليق بالجمهورية الجديدة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر في حاجة إلى وسائل مواصلات كثيرة، وفي السابق كنا نعتمد على استيراد وسائل النقل سواء السكة الحديد أو الأتوبيس، أو السيارات، وهذا لا يليق بالجمهورية الجديدة.

جوزها ظابط طيار .. عمرو أديب يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة مستشفى قويسنا



كشف الإعلامي عمرو أديب التفاصيل الكاملة الخاصة بواقعة تعدي ضابط طيار علي طاقم تمريض بمستشفي قويسنا بمحافظة المنوفية.

الخام | شعبة الذهب تكشف قرارًا يخفّض الأسعار حال تطبيقه .. فيديو

قال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن العوامل التي تحدد سعر الذهب البورصة العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه أمام الدولار وحاجة العرض والطلب في السوق.

3 ساعات على الكرسي | محامي المتهم بضرب ممرضة قويسنا يعلن 6 معلومات

أنكر عبد الحميد الشيخ، محامي صاحب واقعة مستشفى قويسنا، الاتهامات التي يواجهها موكله منها ضرب ممرضة بالكرباج.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" زوجة موكلي ظلت تنزف داخل المستشفي 3 ساعات وهي علي الكرسي ولم تتلق أي علاج، وهو ما دفع شقيقة موكلي لإرسال 3 استغاثات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.





أحمد موسى: 400 مليون عربي يدعمون المغرب في المونديال |فيديو



هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المغربي بالتأهل لدور الـ16 من كأس العالم 2022، قائلاً: "مبروك للشعب المغربي الشقيق".

خبيرة مصرفية توضح أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه



قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن سبب أزمة الدولار خلال الفترة الأخيرة هي جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،: " مصر دولة مستوردة وهناك مصانع طالبت بوجود دولار فأصبح الطلب على العملة أكثر من المعروض.



أحمد موسى: مشروعات بشاير الخير ومدينة مشارف موجهة لأهالينا البسطاء



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة لمصلحة المواطن المصري، وتنفذ مشروعات سكنية تنموية بدلا من المناطق الخطر والعشوائيات.