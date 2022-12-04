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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

ثقافة المنيا تواصل فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرية أبو سيدهم

صدى البلد

 تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية ابوسيدهم مركز سمالوط، وذلك خلال الفترة من ٦ إلى٧  ديسمبر الجارى، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا  بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى بإشراف بيت ثقافة سمالوط، وينفذ البرنامج على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

يأتي ذلك حرصا من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا.

يتضمن البرنامج ندوة عن الإستماع للرأى الأخر، ومحاضرة بعنوان يعنى العنف والبناء الوجدانى، بالإضافة إلى ورشة إكتشاف مواهب لأبناء القرية، وورش فنية رسم وتلوين عن المواطنة والوحدة الوطنية،  ومشغولات يدوية، وعروض سينما وأفلام وثائقية، وإنجازات الدولة، وأفلام للأطفال، بالإضافة لمنفذ بيع الكتب والمجلات من إصدارات الهيئة طوال فترة الفعاليات، بجانب عروض فنية لفرقة ملوى للفنون الشعبية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة المنيا ممارسات المواطنة لمواجهة التطرف بيت ثقافة سمالوط المخرج هشام عطوة

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