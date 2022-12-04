أغرب مقالب الحلاقة| وحيد لاشين أشهر كوافير على السوشيال ميديا.. فيديو

وحيد لاشين صاحب صالون تجميلي للسيدات، في الفترة الأخيرة انتشرت فيديوهات كثيرة له علي السوشيال ميديا بشكل عام، وكان مضمونها أغرب المقالب الذي يفعلها مع زبائنه، والغرض منها الضحك.

وقال وحيد لعدسة "صدي البلد" أن بداية فكرة ظهوره علي السوشيال ميديا كانت من شهر مايو، وأنه بدأ بنشر فيديوهات بها نصائح لكل ما يخص التجميل والسيدات، ثم اتجه بعمل المقالب بعد تلقيه ردود أفعال قوية من المشاهدين.



وأوضح وحيد أن معظم السيدات يخترن لون محدد لشعرهن، ثم يبدأ في تنفيذ طلبهن، وكثير منهن يقلق بشأن الوصول للون المحدد، ويتفاجأن من النتيجة النهائية الغير متوقعة.



وأضاف وحيد أن أكثر التعليقات علي الفيديوهات الخاصة به إيجابية، وأنها السبب في دعمه واستمرارية ظهوره علي السوشيال ميديا، وأن التعليقات السلبية لم تفرق معه بأي شئ سوي أنها تدفعه للتطور في مجاله.

وأنهي وحيد حديثه بأنه صاحب فكرة المقالب وهو أكثر من دعم نفسه، وأن الفترة القادمة سوف يتجه لأفكار أخري وفقًا لطلب المتابعين، وأن فريق العمل الخاص به متعاونين لصناعة محتوى أفضل.