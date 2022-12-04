الصحف الإماراتية اليوم: السيسي وعبدالله الثاني بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.. ثوران بركان «سيميرو» يثير الذعر في إندونيسيا والطوارئ في اليابان.. وماكرون يعتزم الحديث مع زيلينسكي قبل بوتين

الإمارات تستعرض تجربتها في تخزين المياه المحلاة باجتماع «الوزاري العربي» بالقاهرة

اليمن: اعتداءات «الحوثي» جرائم حرب مكتملة الأركان

اعتراض سفينة تهرب وقود الصواريخ للحوثيين

رئيس جنوب إفريقيا رافضاً دعوات التنحي: لن أستقيل

الصين تواصل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير لأعلى درجة بعد ثوران بركان «سيميرو»

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.



فقد سلطت صحيفة الإمارات اليوم الضوء على تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، ضرورة تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها السيسي والملك عبدالله الثاني في القاهرة، «تناولت العلاقات المتينة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية».

وأكد الرئيس المصري والعاهل الأردني في مباحثاتهما، التي جرت في قصر الاتحادية بالقاهرة، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات.

محليا، قالت صحيفة الوطن إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد أمس «مسيرة الاتحاد» التي ينظمها ديوان الرئاسة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات «عيد الاتحاد الـ51».. بمشاركة أبناء القبائل من مختلف ربوع الوطن والتي أقيمت في منطقة الوثبة.

وعبر المشاركون في مسيرة الاتحاد من أبناء القبائل الذين يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها عن فخرهم بمسيرة اتحاد الوطن خلال الـ51 عاماً واعتزازهم بقيادتهم الحكيمة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن الإمارات استعرضت تجربتها الرائدة في مجال التخزين الصناعي للمياه المحلاة في الخزانات الجوفية والاسترجاع، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه الذي انعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول إن المياه واحدة من أهم القضايا ذات الأولوية في الإمارات نظراً لوقوعها في منطقة جغرافية جافة، ما جعلها تعاني من ندرة موارد المياه الطبيعية بالتوازي مع ارتفاع الطلب على المياه.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الاتحاد غلى تأكيد الحكومة اليمنية، أن اعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية جريمة حرب مكتملة الأركان، مشيرةً إلى أن الميليشيات تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب اليمني، فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن عبده مجلي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن محاكمة قادة الميليشيات يسهم في كبح نهج العنف والإرهاب.



أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى إعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية، أمس، إنه اعترض سفينة صيد تهرب أكثر من 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ في خليج عُمان في ممر بحري إلى اليمن في الأول من ديسمبر.

وأضاف في بيان، أن «أفراد البحرية الذين يعملون من قاعدة لويس بي بولر البحرية الاستكشافية اكتشفوا الشحنة غير المشروعة خلال عملية التحقق من العلم، مما يمثل ثاني أكبر مصادرة ينفذها الأسطول الخامس الأميركي لأسلحة غير قانونية في غضون شهر».



قالت صحيفة الخليج إن مجلس النواب العراقي صوت، أمس السبت، على منح الثقة لوزير الإعمار والإسكان، والبلديات والأشغال العامة والبيئة. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن «مجلس النواب صوت على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني وزيراً للأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة». وأضاف البيان، أن «مجلس النواب صوت أيضاً على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي وزيراً للبيئة بالأغلبية المطلقة».

دوليا، أفادت صحيفة الخليج بثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة بإندونيسيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، ما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد في الهواء لمسافة 1.5 كيلومتر، الأمر الذي دفع السلطات إلى تحذير السكان من الاقتراب من منطقة الثوران.

وحذرت وكالة الحد من آثار الكوارث الإندونيسية السكان من القيام بأي أنشطة على مسافة 5 كيلومترات من مركز الثوران، وطالبتهم بالبقاء على بعد 500 متر من ضفاف الأنهار، بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.



قالت صحيفة الاتحاد إن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ذكرت أن وكالة الأرصاد الجوية تراقب احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي بعد ثوران بركان في إندونيسيا اليوم الأحد.

ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها إن البركان الذي ثار في حوالي الساعة 11:18 صباحاً بتوقيت اليابان (0218 بتوقيت جرينتش) قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.



أشارت صحيفة البيان إلى تأكيد مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز أمس السبت أن المخابرات تتوقع استمرار تباطؤ وتيرة القتال في أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ولا ترى أي دليل على تراجع استعداد أوكرانيا على المقاومة رغم الهجمات على شبكة الكهرباء وغيرها من البنى التحتية الرئيسية.

وأضافت هينز في منتدى ريجان السنوي للدفاع الوطني في كاليفورنيا "نشهد نوعا من الوتيرة المنخفضة للصراع بالفعل.. ونتوقع أن يكون هذا على الأرجح ما سنشهده في الأشهر المقبلة".

وقالت إن كلا من الجيشين الأوكراني والروسي يتطلعان لمحاولة إعادة التجهيز وإعادة الإمدادات للاستعداد لهجمات مضادة بعد الشتاء.



وأوضحت صحيفة الاتحاد ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم التحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل إجراء محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ماكرون في حوار لصحيفة لو باريزيان اليومية "انتظرت الفرصة لمناقشة كل شيء بالتفصيل مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل التحدث مع بوتين، وأنتظرت أيضا إجراء محادثة مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سأتحدث معه مرة أخرى الأحد وبالطبع، كما كنت دائما، يجب أولا الحديث مع الرئيس زيلينسكي".



كما أشارت صحيف الخليج إلى تأكيد البيت الأبيض «ألاّ نية» لدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حالياً.

وأفاد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي الصحفيين بأنه «لا نية لديه (بايدن) لعقد محادثات مع بوتين الآن». وقال أيضاً إن «بوتين لم يظهر أي ميل لإبداء اهتمام بأي حوار من أي نوع. في الواقع، فإن الوضع على العكس من ذلك».



أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان المزيد من المدن الصينية، من بينها أورومتشي في أقصى الغرب، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، الأحد، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي، وأقل إزعاجاً بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن أورومتشي، عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أول الاحتجاجات، ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتباراً من الاثنين، بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهوراً.



أشارت صحيفة الوطن إلى تأكيد متحدث باسم رئاسة جنوب إفريقيا، أن الرئيس سيريل رامابوزا لن يستقيل من منصبه على الرغم من صدور تقرير برلماني هذا الأسبوع بشأن تستره المزعوم على حادث سطو في إحدى مزارعه.

وقال المتحدث فنسنت ماغوينيا، إن «الرئيس رامابوزا لن يستقيل بسبب تقرير تشوبه العيوب، ولن يتنحى».

