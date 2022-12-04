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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان حذرت من تسونامي

شاهد| بركان سيميرو يرفع مستوى التحذير لأعلى مستوى بإندونيسيا

ثوران بركان سيميرو
ثوران بركان سيميرو

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، رفع حالة التحذير من ثوران بركان سيميرو إلى أعلى مستوى.

وقال المسؤول الإقليمي البارز، ثريق الحق ، في تصريح صحفي لقناة الإذاعة، إن السطات رفعت حالة التحذير لأعلى مستوى على الإطلاق بعد ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوا يوم الأحد، حسبما أفاد تلفزيون كومباس.

وأضاف ثريق الحق أنه تم البدء في إجلاء الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البركان في مقاطعة جاوة الشرقية قد بدأ.

ورفع مركز إندونيسيا لعلم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية "PVMBG"، مستوى النشاط البركاني إلى IV من III.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن عمود البركان وصل ارتفاعه إلى 50 ألف قدم (15 كم).

ومن جانبها، حذرت اليابان من خطر حدوث تسونامي في البلاد بعد ثوران بركان في إندونيسيا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الوكالة تراقب احتمالية حدوث تسونامي بعد ثوران بركان في إندونيسيا اليوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK.

وأشارت الوكالة إلى أن أمواج مد عاتية من ثوران البركان، الذي حدث حوالي الساعة 11:18 صباحًا بتوقيت اليابان (0218 بتوقيت جرينتش)، قد تصل إلى محافظة أوكيناوا.

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وجاء ثوران البركان في الجزء الشرقي من جزيرة جاوة، على بعد حوالي 640 كيلومترا شرقي العاصمة جاكرتا، في أعقاب سلسلة من الزلازل في غرب الجزيرة، من بينها زلزال وقع الشهر الماضي أودى بحياة أكثر من 300 شخص.

وقال تلفزيون كومباس إنه مع مستوى التأهب الأعلى، حذرت السلطات السكان من القيام بأي أنشطة في نطاق ثمانية كيلومترات (5 أميال) من مركز ثوران سيميرو.

وقالت وكالة الحد من الكوارث الإندونيسية BNPB في بيان إن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحا. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية رمادية في مناطق قريبة.

يوجد في إندونيسيا أكبر عدد من السكان على مستوى العالم يعيشون في نطاق قريب من البركان، بما في ذلك 8.6 مليون في نطاق 10 كيلومترات.

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