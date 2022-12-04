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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا: ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة

صدى البلد

  أعلنت وكالة مكافحة الكوارث الإندونيسية عن ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، مما أدى إلى تصاعد عمود من الرماد بارتفاع 1.5 كيلومتر، ودفع السلطات إلى تحذير السكان للابتعاد عن منطقة الثوران.

وحذرت وكالة الحد من الكوارث الإندونيسية - في بيان - السكان من القيام بأي أنشطة على بعد خمسة كيلومترات (3 أميال) من مركز الثوران والبقاء على بعد 500 متر (1500 قدم) من ضفاف الأنهار بسبب مخاطر تدفق الحمم البركانية.

وتابعت أن البركان بدأ في الثوران في الساعة 2:46 صباحا بالتوقيت المحلي وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سحب رمادية في مناطق قريبة، وأشارت إلى أن السلطات الإندونيسية وزعت أقنعة على السكان المحليين، مضيفة أن النشاط البركاني ظل عند المستوى الثالث.
يأتي هذا في أعقاب تعرض إقليم جاوا الغربي أمس لزلزال بلغت قوته 6.4 درجة وعلى عمق 118 كيلومتراً، وتقع إندونيسيا على «حزام النار» في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

وكان زلزال بلغت شدته 5.6 درجة قد ضرب الشهر الماضي منطقة سيانجور في جاوا الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، كما تسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص ممن دمرت منازلهم أو أجبروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة.

 

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