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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقبال متوسط على انتخابات اتحاد الطلاب بكليات جامعة حلوان.. صور

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت اليوم جامعة حلون ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، إشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة راشد عصام مدير عام الإدارة، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.

وشهدت كليات “ التربية الرياضية بنات ، الحقوق ، الآداب ” إقبالا متوسطا من طلاب الجامعة علي لجان الانتخابات منذ صباح اليوم ، مع التزام العاملين بالجامعة بقواعد تنظيم انتخابات الاتحادات الطلابية . 

وكانت جامعة حلوان قد جهزت صناديق الاقتراع و مدرجات مخصصة للانتخابات و توفير كل ما يلزم لتتم العملية الانتخابية بطريقة صحيحة. 

وبدأت  انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج اليوم الأحد الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٢ وتكون انتخابات الإعادة يوم الاثنين ٥ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعدتهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق ٧ ديسمبر ٢٠٢٢، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الخميس الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

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