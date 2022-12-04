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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

على أد إيدك .. موبايل قادم من vivo في فئة الـ 2000 جنيه

على أد إيدك..موبايل
على أد إيدك..موبايل قادم من vivo في فئة الـ 2000 جنيه

أطلقت شركة فيفو Vivo  الصينية في الفترة الأخيرة هاتفًا ذكيًا جديدًا لأصحاب الميزانية محدودة في إندونيسيا ، أطلق عليه اسم Vivo Y02. ومن حسن الحظ كشفت التقارير أن الهاتف سينطلق في الهند -التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية- بعد أيام قليلة، مما يدل على نجاح الهاتف وانتشاره العالمي قريبا.

 

وفقا لموقع جيز شينا التقني، يأتي الهاتف بسعر معقول ويتميز بتصميم أنيق مع كاميرا خلفية واحدة. و سيكون الهاتف الذكي متاحًا في إصدارا واحدا 3 + 32 جيجابايت وسيتم تقديمه بخيارات ألوان الأزرق والرمادي، وسيبلغ الهاتف 8449 روبية هندية (أي ما يعادل 2500 جنيه مصري).

 

 مواصفات هاتف Vivo Y02 

 

يبلغ سمك هاتف vivo Y02 حوالي  8.49 مليمتر وله إطار مسطح  مع لمسة نهائية "مات" غير لامعة، كما أن الهاتف مقاوم للخدش وبصمات الأصابع.

على أد إيدك..موبايل قادم من vivo في فئة الـ 2000 جنيه

يأتي هاتف فيفو vivo Y02 بشاشة نوع  LCD عالية الجودة، قياس 6.51 بوصة مزودة بفتحة للكاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابكسل، ويقدم هاتف فيفو الجديد كاميرا خلفية أساسية واحدة بدقة 8 ميجابكسل متصلة بفلاش LED.

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يأتي هاتف فيفو vivo Y02 بواسطة معالج ثماني النواة نوع Helio P22 ، و يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 Go وواجهة مستخدم Funtouch OS 12.

 

ويحزم هاتف vivo Y02 بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها من خلال منفذ microUSB بسرعة تصل إلى 10 وات.  

vivo فيفو vivo Y02 مواصفات هاتف Vivo Y02 Android

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