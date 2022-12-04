رئيس جامعة المنصورة يتفقد استقبال مستشفى الطلبة

تفقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة عددا من المشروعات وعمليات التطوير والتجديد بقطاعى التعليم والمستشفيات فى اطار تطوير الوحدات الخدمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحيط.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة.

وتفقد عمليات رفع كفاءة استقبال مستشفى الطلبة الجامعى والتى تتضمن زيادة مساحة الاستقبال وتجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للطلاب، تجهيز الجناح الإدارى وتجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا ليواكب التحول الرقمى للخدمات الطبي وتسجيل بيانات الطلاب المترددين على المستشفى، كما تشمل عمليات التطوير تجهيز فرع عيادات التأمين الصحى لتقديم خدمات التأمين الصحى للعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من عمليات التوسعات والتجديد والتجهيز فى أقرب وقت ممكن .

استقبل خلال الجولة الدكتور خالد المهدى مدير الادارة الطبية ، الدكتور نبيل بلاط المشرف على المشروع.

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