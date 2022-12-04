عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد استقبال مستشفى الطلبة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف خاطر  رئيس جامعة المنصورة عددا من المشروعات وعمليات التطوير والتجديد  بقطاعى التعليم والمستشفيات فى اطار تطوير الوحدات الخدمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمجتمع المحيط.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة. 

وتفقد عمليات رفع كفاءة استقبال مستشفى الطلبة الجامعى والتى تتضمن زيادة مساحة  الاستقبال وتجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للطلاب، تجهيز الجناح الإدارى وتجهيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا ليواكب التحول الرقمى للخدمات الطبي وتسجيل بيانات الطلاب المترددين على المستشفى، كما تشمل عمليات التطوير تجهيز فرع عيادات التأمين الصحى لتقديم خدمات التأمين الصحى للعاملين بالجامعة.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على سرعة الانتهاء من عمليات التوسعات والتجديد والتجهيز فى أقرب وقت ممكن .

استقبل خلال الجولة الدكتور خالد المهدى مدير الادارة الطبية ، الدكتور نبيل بلاط المشرف على المشروع.

IMG-20221204-WA0011
IMG-20221204-WA0011
IMG-20221204-WA0010
IMG-20221204-WA0010
IMG-20221204-WA0007
IMG-20221204-WA0007
IMG-20221204-WA0009
IMG-20221204-WA0009
IMG-20221204-WA0008
IMG-20221204-WA0008
IMG-20221204-WA0004
IMG-20221204-WA0004
جامعة المنصورة أعضاء هيئة التدريس عيادات التامين الصحى رئيس جامعة المنصورة أعضاء هيئة التدريس والعاملين رئيس الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي واليورو.. تفاصيل

بشرى سارة .. بي إن سبورتس تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

توقعات مخيفة.. ماذا قال الخبراء عن اقتراب جرام الذهب من 2000 جنيه

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار

ترشيحاتنا

ماذا يحدث عند قراءة سورة الواقعة بعد العصر؟.. 7 عجائب ينبغي اغتنامها

بسبب الأهلي.. شكوى ضد رئيس نادي الزمالك أمام لجنة الحكام

بعد عرقلة المفاوضات مع روسيا.. الغرب يتخلي عن زيلينسكي

حماس.. لجنة المسابقات: جماهير الزمالك لن تعاقب رغم تكسير مدرجات برج العرب

مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بسرعة إصدار "الرخصة الذهبية" للمستثمرين الراغبين

بسبب روسيا .. إخفاق تاريخي في أمريكا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. مي عمر تثير الجدل بظهور جريء| شاهد

وفاة مفيد فوزي..احترس هذه أسباب الإصابة بمرضه

بعد تشبثهم بسفينة لمدة 11 يوما.. نجاة 3 نيجيريين من الموت بأعجوبة

مكافحة عمليات التهريب والتسلل في التدريب المصرى السودانى حارس الجنوب 2

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ