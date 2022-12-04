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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

220 مليار دولار .. مونديال قطر تكلفة لن تتكرر |فيديو

مونديال قطر
مونديال قطر

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "مونديال قطر تكلفة لن تتكرر".

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وأضاف التقرير أن العالم ينتظر احداث رياضية ضخمة كل عامين بين كأس العالم لكرة القدم ودورة الالعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن استضافة هذه الأحداث تحتاج إلى استعدادت ضخمة.

وتابع التقرير، أن قطر أنفقت ٢٢٠ مليار دولار لتنظيم المونديال، ولكن هل تحقق الأحداث الرياضية عوائد تعادل تكلفة استضافتها ؟

وأوضح التقرير أن وفقا لدراسة بجامعة أكسفورد عن تكاليف استضافة الأولمبياد بلغ متوسط التكلفة ٢٥٢٪ منذ عام ١٩٧٦ المنافسة علي استضافة دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٢٤، وشهدت انسحاب عدة مدن بسبب التكاليف المرتفعة.

المونديال كرة القدم كأس العالم قناة العربية كاس العالم لكرة القدم

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