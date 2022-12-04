شريف حازم : المونديال خارج التوقعات ..وحسن الشامي يرشح البرازيل لحصد اللقب

أشاد شريف حازم، لاعب الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمته المنتخبات المشاركة بالنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس العالم 2022..

وقال شريف حازم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المستويات التي قدمتها المنتخبات جعلت المونديال خارج التوقعات.

وأكد شريف حازم إن المنتخب الأرجنتين لم يقدم مستوى مبهرا رغم بلوغه للدور ربع النهائي للبطولة".

وفي سياق متصل، قال حسن الشامي ، لاعب المقاولون العرب السابق، إن مواجهة أستراليا بمثابة إنذار لهوندا في المباريات القادمة.

وشدد :" أرشح البرازيل لحصد لقب المونديال، وأشيد بالمستوى الذي قدمه المنتخب السعودي".