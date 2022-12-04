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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصور جريئة.. صافيناز تستعرض أنوثتها على البحر

صافيناز
صافيناز

حرصت الراقصة الاستعراضية صافيناز، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا لها خلال قضاء إجازة استجمام بأحدى المدن.

وظهرت صافيناز في الصور بإطلالة جريئة وهي تستمتع بالبحر والشمس على شاطئ البحر، وقد نالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.


كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي. 

 

 

 

 

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اطلاله جريئه شاطئ البحر صافيناز علي البحر تستعرض انوثتها

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