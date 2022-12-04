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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس "القيادة اليمني" يدعو لاحتواء تداعيات الاعتداءات الحوثية على النفط والملاحة

صدى البلد

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الحكومة اليمنية إلى مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءات الميليشيا الممنهجة على القطاع النفطي والمنشآت المدنية وحرية الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤوسه اليوم الأحد جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني بحضور رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك، حيث دعا العليمي حكومة بلاده إلى مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وعقب ذلك، استعرض مجلس الوزراء اليمني مستوى تنفيذ الإجراءات والآليات الحكومية المقرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لردع انتهاكات الميليشيا الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وجدد المجلس التأكيد على التزام اليمن والحكومة بالدفاع عن المصالح والمنشآت السيادية الوطنية، وتأمين الخدمات الأساسية والحد من تداعيات الاستهداف الممنهج للحوثيين للقطاع النفطي والمنشآت المدنية، محملا ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة المترتبة على تصعيدها الإرهابي على المستوى الإنساني وعرقلة جهود إحلال السلام وتعميق معاناة الشعب اليمني.

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