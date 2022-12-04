الجمعية المصرية للرعاية المركزة تعقد مؤتمرها العاشر |صور

عقدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة و الاصابات مؤتمرها العاشر برعاية أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة رئيس الجمهرية لشؤون الصحة و الوقاية وذلك باحتفالية كبرى استمرت ثلاثة أيام بداية من الثلاثين من نوفمبر ٢٠٢٢.

و بجانب الجلسات العلمية المتقدمة و المناقاشات الثرية فقد تميز هذا العام بتنظيم الدورة المكثفة متعددة التخصصات للرعاية المركزة بالتعاون مع الجمعية الامريكية لطب الحالات الحرجة و ذلك للمرة الثانية.

وحضر المؤتمر البروفيسور جورج هدالجو رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الرعاية المركزة و الحرجة، و البرفيسور ساندرا جيل رئيس الجمعية الامركية لطب الحالات الحرجة، و البرفيسور يان دي فال الرئيس المنتخب القادم للجمعية الاوروبية لطب الرعاية المركزة.

توج هذا الحشد الرائع من العلماء و الخبراء الدوليين و المصريين و المشاركين من مختلف دول العالم بجلسات تشاور و اتفاق على الشراكة بين الجمعية المصرية للرعاية المركزة و الاصابات و أكبر ثلاث كيانات عالمية في مجال الرعاية المركزة وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الرعاية المركزة و الحرجة و الجمعية الاوروبية لطب الرعاية المركزة و الجمعية الامركية لطب الحالات الحرجة و التي سينعكس قريبا على ارتقاء هذا الفرع الهام من الممارسة الطبية ليس بمصر فقط و لكن بالمنطقة العربية و الدول الافريقية.

و شمل المؤتمر أربع ورش عمل في مجالات التنفس الصناعي و استخدام الموجات الصوتية في الرعاية المركزة و الطرق المتقدمة لمراقبة الدورة الدموية و التدريب على التعامل مع الحالات الصعبة للمجرى الهوائي لمرضى الرعاية المركزة لاكساب الحاضرين من اطباء الرعاية المركزة المهارات اللازمة لضمان سلامة التدخلات الطبية و حفاظا على أعلى معايير الامان و الاحترافية العالمية.

و تم تقديم دروع التكريم لرواد الرعاية المركزة و الذين أثروا بالتعليم و التدريب أجيال متتالية من أطباء الرعاية المركزة في مختلف دول العالم و بخاصة مصر و الدول العربية.

و قد أثنى الحضور على التنظيم الجيد و الوجبة العلمية و التدريبية العالية مع وعد الجمعية المصرية للرعاية المركزة باستمرار تنظيم تلك المؤتمرات و ورش العمل صوب الهدف الأسمى في تقديم الخدمة التي تليق بمرضى الرعاية المركزة و تلبي احتياجاتهم و تظل مصرنا الحبيبة في تقدمها المستمر قبلة للعلم و العلماء.

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