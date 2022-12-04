عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية المصرية للرعاية المركزة تعقد مؤتمرها العاشر |صور

صدى البلد

 

عقدت الجمعية المصرية للرعاية المركزة و الاصابات مؤتمرها العاشر برعاية أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار فخامة رئيس الجمهرية لشؤون الصحة و الوقاية  وذلك باحتفالية كبرى استمرت ثلاثة أيام بداية من الثلاثين من نوفمبر ٢٠٢٢.

 و بجانب الجلسات العلمية المتقدمة و المناقاشات الثرية فقد تميز هذا العام بتنظيم الدورة المكثفة متعددة التخصصات للرعاية المركزة بالتعاون مع الجمعية الامريكية لطب الحالات الحرجة و ذلك للمرة الثانية.

وحضر المؤتمر البروفيسور جورج هدالجو رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الرعاية المركزة و الحرجة، و البرفيسور ساندرا جيل رئيس الجمعية الامركية لطب الحالات الحرجة، و البرفيسور يان دي فال الرئيس المنتخب القادم للجمعية الاوروبية لطب الرعاية المركزة.

 توج هذا الحشد الرائع من العلماء و الخبراء الدوليين و المصريين و المشاركين من مختلف دول العالم بجلسات تشاور و اتفاق على الشراكة بين الجمعية المصرية للرعاية  المركزة و الاصابات و أكبر ثلاث كيانات عالمية في مجال الرعاية المركزة وهي الاتحاد الدولي لجمعيات الرعاية المركزة و الحرجة و الجمعية الاوروبية لطب الرعاية المركزة و الجمعية الامركية لطب الحالات الحرجة و التي سينعكس قريبا على ارتقاء هذا الفرع الهام من الممارسة الطبية ليس بمصر فقط و لكن بالمنطقة العربية و الدول الافريقية.

و شمل المؤتمر أربع ورش عمل في مجالات التنفس الصناعي و استخدام الموجات الصوتية في الرعاية المركزة و الطرق المتقدمة لمراقبة الدورة الدموية و التدريب على التعامل مع الحالات الصعبة للمجرى الهوائي لمرضى الرعاية المركزة  لاكساب الحاضرين من اطباء الرعاية المركزة المهارات اللازمة لضمان سلامة التدخلات الطبية و حفاظا على أعلى معايير الامان و الاحترافية العالمية.

 و تم تقديم دروع التكريم لرواد الرعاية المركزة و الذين أثروا بالتعليم و التدريب أجيال متتالية من أطباء الرعاية المركزة في مختلف دول العالم و بخاصة مصر و الدول العربية.

و قد أثنى الحضور على التنظيم الجيد و الوجبة العلمية و التدريبية العالية مع وعد الجمعية المصرية للرعاية المركزة باستمرار تنظيم تلك المؤتمرات و ورش العمل صوب الهدف الأسمى في تقديم الخدمة التي تليق بمرضى الرعاية المركزة و تلبي احتياجاتهم و تظل مصرنا الحبيبة في تقدمها المستمر قبلة للعلم و العلماء.     

IMG-20221204-WA0111
IMG-20221204-WA0111
IMG-20221204-WA0109
IMG-20221204-WA0109
IMG-20221204-WA0112
IMG-20221204-WA0112
IMG-20221204-WA0113
IMG-20221204-WA0113
IMG-20221204-WA0110
IMG-20221204-WA0110
IMG-20221204-WA0108
IMG-20221204-WA0108
IMG-20221204-WA0102
IMG-20221204-WA0102
IMG-20221204-WA0101
IMG-20221204-WA0101
IMG-20221204-WA0106
IMG-20221204-WA0106
IMG-20221204-WA0107
IMG-20221204-WA0107
IMG-20221204-WA0104
IMG-20221204-WA0104
IMG-20221204-WA0103
IMG-20221204-WA0103
IMG-20221204-WA0094
IMG-20221204-WA0094
IMG-20221204-WA0105
IMG-20221204-WA0105
IMG-20221204-WA0096
IMG-20221204-WA0096
IMG-20221204-WA0100
IMG-20221204-WA0100
IMG-20221204-WA0098
IMG-20221204-WA0098
IMG-20221204-WA0097
IMG-20221204-WA0097
IMG-20221204-WA0091
IMG-20221204-WA0091
IMG-20221204-WA0099
IMG-20221204-WA0099
IMG-20221204-WA0092
IMG-20221204-WA0092
IMG-20221204-WA0093
IMG-20221204-WA0093
IMG-20221204-WA0095
IMG-20221204-WA0095
IMG-20221204-WA0090
IMG-20221204-WA0090

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

هدية صعيدية للمغرب| شاب مصري يخطف الأضواء في المونديال.. وفيفا يعلق

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

مبابي يحقق توقعات الرئيس ماكرون لمباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022

النائب أبو العينين يطالب بضرورة تسويق تعديلات قانون حماية المنافسة

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر .. صور

7 سنوات ذهبية.. افتتاح المرحلة الثانية غدا من بشاير الخير 2

لقطات مرعبة.. غواص يفقد وعيه أثناء تحطيم أعلى رقم قياسي بالغطس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. احذري من تناول هذه الأطعمة تهدد حياتك

كنز طبيعى..زيت الثوم للوجه

تسخين الخبز بهذه الطريقة يحوله إلى سم | طبيبة تحذر

إطلالة لافته من ديور.. لارا إسكندر تتألق أمام الأهرامات

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ