تقمع متظاهريها.. المنتدى العربي الأوروبي: بريطانيا تكيل ملف حقوق الإنسان بمكيالين

علق أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، على تقرير الاتحاد الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر، قائلا: ما يحدث في بريطانيا من قمع للمظاهرات السلمية، تأكيد واضح على أن بريطانيا تكيل ملف حقوق الإنسان بمكيالين.

وأضاف "أيمن نصري" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن الغرب بشكل عام يكيل بمكيالين ويفتقد مصداقية التعامل مع ملف حقوق الانسان، متابعا:" إنجلترا ليس لديها أي مشكلة في توجيه النقد للدولة المصرية حول حقوق الإنسان، ولكنها تسمح لقوات الشرطة لديها في قمع مواطنيها".

وأكد على أن هناك ازدواجية واضحة في المعايير وفرنسا أيضا تستخدم هذه السياسة، متابعا:صمت غريب وغير مبرر من المنظمات الحقوقية العالمية في التعامل مع الممارسات التي تقوم بها بريطانيا مع المتظاهرين السلميين، يروا أن ما يحدث من قمع حماية للبلاد.



وشدد على أن بريطانيا تتعامل مع ملف حقوق الانسان بمنهجين، تعامل مع الملف الخارجي وتعامل مع الملف الداخلي، كما أن الدول الكبرى تستخدم ملف حقوق الإنسان لخدمة المصالح السياسية والاقتصادية.