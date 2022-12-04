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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. ملايين الأسر عاجزة عن دفع فواتير الغاز والكهرباء

بريطانيا
بريطانيا

حذر بيل بولين، الرئيس التنفيذي لشركة “Utilita Energy” من أن أكثر من مليوني أسرة في بريطانيا غير قادرة على دفع فواتير الغاز والكهرباء بسبب ارتفاع الأسعار وقد تنفصل عن الشبكة دون إبلاغ مورديها.

وقامت الشركة باستطلاع أراء 750 أسرة ووجدت أن العديد منها لا يزال يستخدم عدادات الدفع المسبق القديمة التي لا تحتوي على اتصال رقمي، مما يعني أن المورد غير قادر على اكتشاف متى قام شخص بفصله.

وأشار بولين إلى أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع في الأمراض والوفيات المرتبطة بالبرد هذا الشتاء، وحث مرافق الطاقة الزميلة على استبدال الأجهزة القديمة بالأجهزة الذكية.

وقال: “ليس لدينا خيار سوى الجلوس في المنزل دون تدفئة أو إضاءة أمر غير مقبول، ويجب على حكومتنا والمنظم التدخل فورا لوقف قطع الاتصال الذاتي”، مضيفا أنه لا يوجد عذر لاستخدام العدادات “القديمة” ما لم يرفض العميل عدادات رقمية.

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وتواجه بريطانيا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث يواجه ملايين البريطانيين أسعارا أعلى بكثير للكهرباء.

وخصصت الحكومة 16 مليار جنيه إسترليني لدعم فواتير المنازل، ولكن مع استقرار برد الشتاء وارتفاع الطلب على التدفئة، تبدو المساعدات غير كافية لتخفيف الضربة.

وحذرت منظمة العمل الوطني للطاقة من أن 8.4 مليون بريطاني من الفئات الاجتماعية الضعيفة يخاطرون بالوقوع في فقر الوقود العام المقبل بمجرد ظهور تعريفات الكهرباء الجديدة، التي ستتضاعف تقريبا، في أبريل 2023.

بريطانيا ارتفاع الأسعار الغاز الكهرباء

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