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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاكيرا وشارون ستون ودينا الشربيني.. قصص نجمات تصدرن قوائم التريند خلال الساعات الماضية

نجمات الفن
نجمات الفن

تصدرت أسماء العديد من النجمات تريند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب أحداث وأخبار مثيرة عن حياتهم الشخصية والعملية. 

 

ونرصد فيما يلي أسمائهن وقصصهن التي تسببت في بروز أسمائهن عبر السوشيال ميديا، وعبر المواقع الإخبارية. 

 

قصة حب شاكيرا

شاكيرا وحبيبها

تصدر اسم شاكيرا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب انتشار أخبار عن دخولها قصة حب جديدة عقب أشهر قليلة من انفصالها عن بيكيه. 

 

في ظل الأحداث العديدة  التي تمر بحياتها،  لم تستطع شاكيرا أن تتناسى قلبها، ودخلت سريعا في علاقة حب جديدة، مع شخص أصغر منها بـ 21 عاما، وهو مدربها في رياضة ركوب الأمواج. 

 

ظهرت شاكيرا عدة مرات برفقة مدربها الشاب وهما يتقربان من بعضهما، خاصة بعد انتقالها إلى ميامي برفقة طفليها، وانتهاء تعقيدات الحضانة مع بيكيه والاتفاق على تواجد الأبناء معها بصفة مستمرة. 

 

بعد 5 أشهر من انفصالها عن بيكيه، أثارت شاكيرا الجدل حول ارتباطها بمدرب ركوب الأمواج، الذي يبلغ من العمر 24 عاما، والتقط لهما صورا أظهرت مدى اقتراب العلاقة بينهما.

 

وعلقت شاكيرا مؤخرا على هذه الأنباء بكلمات مقتضبة، قائلة إنها تتمنى أن يخوض الإعلام في تفاصيل حياتها الشخصية حفاظا على نفسية أطفالها. 

 

أزمات شارون ستون 

شارون ستون

 

تسبب بكاء شارون ستون في ندوتها بمهرجان البحر الأحمر في تصدر اسمها محركات البحث بعدما كشفت عن العديد من تفاصيل حياتها.

 

وقالت شارون ستون إن لقب نجمة الأفلام الإباحية أضر كثيرا بحياتها ودفعها للتفكير في الاعتزال، وحرمها من حضانة أبنائها، ولكنها عادت برغم كل ذلك لتمارس مهنتها. 

 

وكشفت شارون ستون عن تحذير العديد من الأشخاص لها من حضور مهرجان البحر الأحمر، لكنها تشجعت بسبب حبها لفيلم "لورانس العرب"، ولم تندم بعد لقاء الجمهور العربي.

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فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

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بعد بكائها وتخوفها من الحضور.. جلسة تصوير شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر

 

حبيب دينا الشربيني 

أيضا تسبب إعلان دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب جديدة بعد انتهاء علاقتها بالفنان عمرو دياب في انتشار اسمها بشكل كبير خلال الساعات الماضية. 

 

وبالتوازي مع بدء عرض مسلسلها آخر دور، كشفت دينا الشربيني أنها تخطت أزماتها العاطفية السابقة، وترتبط بقصة حب مع شخص رفضت ذكر اسمه ولكنها وصفته بأنه "لذيذ"، وأنها سعيدة معه. 

 

تريند دنيا سمير غانم

 

ديانا ودنيا

 

أيضا إلى جانب احتفائها بنجاح مسرحيتها "آنستونا"، برز اسم دنيا سمير غانم بعد انتشار صورتها مع الأميرة ديانا وهي طفلة صغيرة. 

 

التقطت دنيا سمير غانم صورة لها مع الأميرة ديانا أثناء زيارة الأخيرة إلى مصر، قبل 30 عاما، وهي الصورة التي احتفى بها زوجها الإعلامي رامي رضوان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. 

التريند نجمات الفن شاكيرا شارون ستون دينا الشربيني

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