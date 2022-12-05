5 سنوات.. علياء أصغر طفلة تحصد بطولة إفريقية في الكونغ فو| شاهد

رغم صغر سنها وحداثة عهدها مع ممارستها لرياضة الكونغ فو، إلا أن علياء أحمد عبد الله، لفتت الأنظار إليها مؤخراً لتفوق ونبوغها في هذه اللعبة، خاصة مع إحرازها العديد من الميداليات الذهبية والبطولات المحلية والإفريقية في الكونغ فو.

اتخذت علياء أحمد عبد الله، البالغة من العمر 5 سنوات، والدتها نسمة العافي، الشهيرة بـ «الكابتن نسمة» قدوة لها، والتي كانت لاعبة شهيرة في رياضة الكونغ فو، وأرادت أن تسير على خطى والدتها في هذه الرياضة لتعلن عن حلمها بأن تكون ممثلة لمصر في البطولات المحلية والعالمية في الكونغ فو.



وتقول علياء أحمد عبد الله، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: ماما كانت بتلعب كونغ فو وأنا عايزة أطلع زيها بطلة في الكونغ فو، مشيرة إلى أنها في Kg2 بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وأنها بدأت لعبة الكونغ فو منذ 7 شهور، وأن مدربها هو الكابتن زكريا الإخريطي.

ومن جانبها، كشفت نسمة العافي، والدة البطلة علياء، سر شغف ابنتها بلعبة الكونغ فو، أنها كانت تشاهد شهادات التقدير والميداليات التي حصلت عليها، أرادت استكمال مسيرتي في اللعبة وتحقيق ما لم أستطع تحقيقه، وأن جدتها تدعمها وتقف بجانبها وتشجعها وتذهب معها في كل البطولات، مضيفة أن علياء أصغر لاعبة تشارك في البطولة الإفريقية للكونغ فو وأصغر لاعبة حصلت على البطولة.

وتابعت، أن والدها الكابتن أحمد عبد الله، رياضي سابق في نادي كفر الشيخ وكان بيمارس ألعاب القوى وكرة القدم، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين وعلياء بنتي بتحب الرئيس السيسي جداً لأنه بيشجع الرياضيين وبيكرم الأبطال وأمنيتها مقابلة الرئيس السيسي.

وأشارت إلى حصول البطلة علياء أحمد عبد الله، على بطولة قطاع الإسكندرية، والمركز الأول في بطولة محافظة كفر الشيخ في الكونغ فو، والبطولة الإفريقية، موضحة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قد قاما بتكريم علياء خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، وسط انبهار الجميع بموهبتها الرياضية المتميزة.

البطلة علياء أحمد عبد الله

البطلة علياء أحمد عبد الله

البطلة علياء أحمد عبد الله

البطلة علياء أحمد عبد الله

البطلة علياء أحمد عبد الله