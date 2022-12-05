عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

5 سنوات.. علياء أصغر طفلة تحصد بطولة إفريقية في الكونغ فو| شاهد

علياء أحمد عبد الله
علياء أحمد عبد الله

رغم صغر سنها وحداثة عهدها مع ممارستها لرياضة الكونغ فو، إلا أن علياء أحمد عبد الله، لفتت الأنظار إليها مؤخراً لتفوق ونبوغها في هذه اللعبة، خاصة مع إحرازها العديد من الميداليات الذهبية والبطولات المحلية والإفريقية في الكونغ فو.

 

مراكز شباب حياة كريمة تستقبل الزيارة الميدانية لطلاب جامعة كفر الشيخ.. صور

وفد أعضاء برلمان الشباب في زيارة لمتحف كفر الشيخ.. صور

 

اتخذت علياء أحمد عبد الله، البالغة من العمر 5 سنوات، والدتها نسمة العافي، الشهيرة بـ «الكابتن نسمة» قدوة لها، والتي كانت لاعبة شهيرة في رياضة الكونغ فو، وأرادت أن تسير على خطى والدتها في هذه الرياضة لتعلن عن حلمها بأن تكون ممثلة لمصر في البطولات المحلية والعالمية في الكونغ فو.


وتقول علياء أحمد عبد الله، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: ماما كانت بتلعب كونغ فو وأنا عايزة أطلع زيها بطلة في الكونغ فو، مشيرة إلى أنها في Kg2 بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، وأنها بدأت لعبة الكونغ فو منذ 7 شهور، وأن مدربها هو الكابتن زكريا الإخريطي.

 

ومن جانبها، كشفت نسمة العافي، والدة البطلة علياء، سر شغف ابنتها بلعبة الكونغ فو، أنها كانت تشاهد شهادات التقدير والميداليات التي حصلت عليها، أرادت استكمال مسيرتي في اللعبة وتحقيق ما لم أستطع تحقيقه، وأن جدتها تدعمها وتقف بجانبها وتشجعها وتذهب معها في كل البطولات، مضيفة أن علياء أصغر لاعبة تشارك في البطولة الإفريقية للكونغ فو وأصغر لاعبة حصلت على البطولة.

 

وتابعت، أن والدها الكابتن أحمد عبد الله، رياضي سابق في نادي كفر الشيخ وكان بيمارس ألعاب القوى وكرة القدم، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل الرئيس السيسي بالرياضة والرياضيين وعلياء بنتي بتحب الرئيس السيسي جداً لأنه بيشجع الرياضيين وبيكرم الأبطال وأمنيتها مقابلة الرئيس السيسي.

 

وأشارت إلى حصول البطلة علياء أحمد عبد الله، على بطولة قطاع الإسكندرية، والمركز الأول في بطولة محافظة كفر الشيخ في الكونغ فو، والبطولة الإفريقية، موضحة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، قد قاما بتكريم علياء خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، وسط انبهار الجميع بموهبتها الرياضية المتميزة.

البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
البطلة علياء أحمد عبد الله
الرياضيين السيسي الميداليات الذهبية مراكز شباب بطولات الذهبية 5 سنوات بطولة إفريقي لعبة الكونغ فو كونغ فو بطولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

فريق طبي ينقذ مريضا بمستشفى العبور في كفر الشيخ

بالأسماء.. هيئة ضمان الجودة تعتمد 24 معهدا بمنطقة كفرالشيخ الأزهرية

غدًا.. فصل الكهرباء عن مناطق محدودة في كفر الشيخ

مراكز شباب حياة كريمة تستقبل الزيارة الميدانية لطلاب جامعة كفر الشيخ.. صور

وفد أعضاء برلمان الشباب في زيارة لمتحف كفر الشيخ.. صور

محافظ كفرالشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويتابع إنشاء مركز التنمية الشبابية.. صور

«صحة كفر الشيخ» تنهي استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال| صور

الأزهر والصحة يصعدان لدور الأربعة بدوري المصالح الحكومية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

2250 جنيهاً للطفل و3000 للأم.. تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل من مصر للكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ