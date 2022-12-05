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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط؟.. الإفتاء: لابد من هذه العبادة

هل يجوز قيام الليل
هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط

لا شك أن أولئك الحريصين على قيام الليل ، اتباعًا لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- واغتنامًا لفضله العظيم ، يتساءلون هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون صلاة؟، حيث إن هناك البعض لا يعرفون الكثير عن قيام الليل وكيفية إحيائه واغتنامه، بأفضل الأعمال، فإذا كان ذكر الله تعالى أعظم من الصلاة، فهذا ما يزيد من أهمية طرح السؤال عن هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون صلاة؟.

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هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط

قالت دار الإفتاء المصرية ، إن قيام الليل، وإحياءه، يحصُل بعمارته بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة كتلاوة القرآن، والدعاء، وذكر الله تعالى، والاستغفار، ونحو ذلك، مشيرة إلى أن قيام الليل لابد فيه من الصلاة.

وأوضحت “ الإفتاء ”  في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون صلاة ؟، هل قيام الليل صلاة فقط، يعني ينفع أسبح واستغفر وأقرأ قرآن وأدعي من غير صلاة؟)،  أن الذكر فقط ليس قيام ليل ولكنه ذكر فقط، يثاب عليه الإنسان ثواب الذكر، لكن قيام الليل لابد فيه من الصلاة، منوهة بأن الصلاةُ بالليل هي أفضل ما يشتغل به العبد؛ لاشتمالها على قراءة القرآن، والدعاء والاستغفار، لكن إذا كنت عاجزًا عنها بسبب انشغالك بالعمل، فإن أجر قيام الليل لا يفوتك إذا أحييته بأي نوع من العبادات السابق ذكرها.

وتابعت :  وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- عَمَّنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ: أَيُّمَا أَفْضَلُ لَهُ؛ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ التَّسْبِيحُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الِاسْتِغْفَارِ وَالْأَذْكَارِ؟ فأجاب: "...وَأَمَّا إذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ، فَالْقِرَاءَةُ لَهُ أَفْضَلُ إنْ أَطَاقَهَا، وَإِلَّا فَلْيَعْمَلْ مَا يُطِيقُ، وَالصَّلَاةُ أَفْضَلُ مِنْهُمَا، وَلِهَذَا نَقَلَهُمْ عِنْدَ نَسْخِ وُجُوبِ قِيَامِ اللَّيْلِ إلَى الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

قيام الليل

أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام الليل مصطلح كبير يشمل سنة العشاء، والشفع والوتر، وصلاة التهجد، والتراويح، وقراءة القرآن، والدعاء ليلًا، فكل هذا من قيام الليل، منوهًا بأن أى طاعة يؤديها الإنسان ليلًا من بعد العشاء إلى قبل الفجر تسمى قيام ليل، فمن صلى الشفع والوتر فهو يكون قام الليل بالشفع والوتر أو من قام الليل بقراءة القرآن أو بالدعاء.

وقيام الليل هو: قضاء معظم الليل أو جزء منه ولو ساعة في عبادة الله بالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ،  ويطلق القيام ويراد العبادة عموماً، وصلاة الليل خصوصًا.
 

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