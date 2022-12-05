مبابي يتصدر.. ترتيب هدافي كأس العالم قطر 2022

انتهت 4 مواجهات في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، وشهدت تأهل كل من هولندا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا.

بينما ودع منتخبات «أمريكا وأستراليا وبولندا والسنغال» بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ 16.

ويتبقى 4 مواجهات فقط على نهاية مواجهات دور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، والتي ستشهد مواجهة منتخب المغرب العربي ضد منتخب إسبانيا.

وشهدت المواجهات التي انتهت في منافسات دور الـ 16، تألق النجم كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا في مباراة منتخب بلاده ضد منتخب بولندا.

ترتيب جدول هدافي كأس العالم 2022 بقطر



ونستعرض لكم، ترتيب جدول هدافي كأس العالم 2022 بقطر حتى الآن، وجاءت كالتالي:

-كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا: 5 أهداف

-ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين: 3 أهداف

-ماركوس راشفورد لاعب منتخب إنجلترا: 3 أهداف

-إينير فالنسيا، لاعب منتخب الإكوادور: 3 أهداف

-كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا: 3 أهداف

-أوليفيه جيرو لاعب منتخب فرنسا: 3 أهداف

-بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا: 3 أهداف

-ألفارو موراتا لاعب منتخب إسبانيا: 3 أهداف

-بريل إيمبولو لاعب منتخب سويسرا: هدفان.

-سالم الدوسري لاعب منتخب السعودية: هدفان.

-برونو فرنانديز لاعب منتخب البرتغال: هدفان.

-أندريج كرماريتش لاعب منتخب كرواتيا: هدفان.

-جي دي أراسكايتا لاعب منتخب الأوروجواي: هدفان.

-ريتشارليسون لاعب منتخب البرازيل: هدفان.

-نيكولاس فولكروج لاعب منتخب ألمانيا: هدفان.

-كاي هافيرتز لاعب منتخب ألماني: هدفان.

-ريستو داون لاعب منتخب اليابان: هدفان.

-فيران توريس لاعب منتخب إسبانيا: هدفان.

-مهدي طارمي لاعب منتخب إيران: هدفان.

-محمد قدوس لاعب منتخب غانا: هدفان.

-تشو كيو سونج لاعبم كوريا الجنوبية: هدفان.

-فينيست أبوبكر لاعب منتخب الكاميرون: هدفان.