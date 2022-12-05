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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي يوضح تفاصيل خدمات قوافل ستر وعافية في الصعيد

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال أحمد مرسي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف كان بداية توحد جهود مؤسسات المجتمع المدني بهدف تقديم الدعم الشامل، سواء كان الصحي أو الإجتماعي للأهالي فى كل محافظة من محافظات الجمهورية.

 

وأضاف "مرسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التحالف الوطني استطاع الاستفادة بكل ميزة يستفاد بها كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة تحت مظلة التحالف، موضحا أنه تم القدرة على تجميع كل تلك المميزات بقافلة شاملة متنوعة بكل الخدمات.

 

وتابع أن قافلة ستر وعافية هي نقطة الانطلاق الخاصة بالتحالف، وبدأت بمحافظة سوهاج، ثم تم الإتجاه لمحافظة القليوبية والجيزة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية.

أحمد مرسي التحالف الوطني مؤسسات المجتمع المدني قافلة ستر وعافية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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