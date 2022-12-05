خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة للطلاب استعدادا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وحددت المدارس للطلاب خطوات تحديث أجهزة التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتمثلت خطوات تحديث التابلت فيما يلي :

الضغط على Knox manager ونختار Down load configuration، شبكة G10 لو أمامها install نجعلها delete.

نضغط على setting نختار شبكة school نضغط عليها ضغطة مطولة ستظهر قائمة منسدلة نختار آخر اختيار فيها «إدارة ضبط الشبكة».

ستظهر قائمة بها الهوية فلا تقم بتغيير الهوية.

في شهادة الـ CA نختار don't validate أو عدم المصادقة Mac address type ونختار الاختيار الثاني tablet mac او الخاص بالجهاز اللوحي ثم حفظ.

التأكد من ظهور كلمة connected وظهور شبكة school.

اما عند عدم ظهور شبكة school

- لو شبكة enrollment متصلة نختار forget.

- أمام شبكة G10 نضغط على Delete مرتين ثم ok.

كما أعلنت المدارس الثانوية خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :