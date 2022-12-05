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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات تحديث التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة للطلاب استعدادا لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي. 

وحددت المدارس للطلاب خطوات تحديث أجهزة التابلت قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتمثلت خطوات تحديث التابلت فيما يلي :

  • الضغط على Knox manager ونختار Down load configuration، شبكة G10 لو أمامها install نجعلها delete.
  • نضغط على setting نختار شبكة school نضغط عليها ضغطة مطولة ستظهر قائمة منسدلة نختار آخر اختيار فيها «إدارة ضبط الشبكة».
  • ستظهر قائمة بها الهوية فلا تقم بتغيير الهوية.
  • في شهادة الـ CA نختار don't validate أو عدم المصادقة Mac address type ونختار الاختيار الثاني tablet mac او الخاص بالجهاز اللوحي ثم حفظ.
  • التأكد من ظهور كلمة connected وظهور شبكة school.

اما عند عدم ظهور شبكة school
-  لو شبكة enrollment متصلة نختار forget.

- أمام شبكة G10 نضغط على Delete مرتين ثم ok.

كما أعلنت المدارس الثانوية خطوات ملء استمارة تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وتمثلت الخطوات المعلنة فيما يلي :

  • ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/  بالبريد المدرسي الموحد
  • تظهر صفحة تقديمية لتسجيل الاستمارة قم بالضغط على تسجيل الدخول
  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة بريدك الالكتروني الذي تسلمته من المدرسة ثم اضغط next
  • تظهر نافذة جديدة قم بكتابة الرقم السري المرفق ببريدك الالكتروني ثم sign in
  • تظهر رسالة بطلب اذن باستخدام بيانات من الجهاز لاستكمال التسجيل اضغط accept
  • تظهر الاستمارة الخاصة بك مدون بها بياناتك الأساسية قم بمراجعتها جيدا
  • قم بملء البيانات بالحقول الستة المطلوبة والتي لا يمكن استكمال التسجيل بدون اي منها ( صورة شخصية مقاس 4×6 واضحة تظهر كامل الوجه + المحافظة + القسم و مركز الشرطة  + اقرب رقم هاتف محمول + مهنة الوالد
  • اضغط على زر حفظ ثم اضغط على زر طباعة الاستمارة
  • يظهر للطالب في النهاية ملف الاستمارة اضغط ايقونة الطباعة اذا رغبت في ذلك قم اضغط على سهم التحميل للاحتفاظ بها على جهازك بصيغة PDF
  • يتم طباعة الاستمارة نسخة واحدة ولا داعي لطباعتها ملونة ويتم تسليمها بقسم الإحصاء في المدرسة في موعد غايته الخميس 8 ديسمبر
  • في حالة ظهور مشاكل في التسجيل يرجى الدخول على رابط الشكاوى الذي أعدته الوزارة لذلك
  • في حالة وجود أخطاء في البيانات الأساسية للاستمارة يرجى إيقاف التسجيل فورا ثم مراجعة مكتب شئون الطلاب بالمدرسة
الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات الاول والثاني الثانوي الثانوي المدارس

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