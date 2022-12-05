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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"آخر دور" يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد طرحه بأيام

اخر دور
اخر دور

تمكن مسلسل آخر دور من بطولة دينا الشربيني من المنافسة علي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر بعد طرحه بأيام، وذلك عبر منصة شاهد vip . 
 

واحتل مسلسل آخر دور المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الاعلى مشاهدة في مصر . 

وكانت قد عرضت منصة “شاهد VIP” الحلقة الثالثة من مسلسل ”آخر دور" للفنانة دينا الشربيني، في ١ ديسمبر.

 

وجاءت أحداث الحلقة الثالثة لتكشف عن تعرض روان " دينا الشربيني " لتهديد من قبل شخص مجهول كان على علاقة بالممثلة الشابة " ثراء جبيل " حيث طلب منها عدم التخلص من هاتف الأخيرة والا سيقوم بقتلها كما قام بقتل خادمتها. 

أما الضابط "أحمد خالد صالح"، فقد تبين حصوله علي رشوة من أحد رجال الأعمال، بينما اكتشف أن صديقه روان "مها نصار" قام بتحويل مبلغ ٤٠٠ ألف جنيه قبل مقتل زوج الأول.

أحداث الحلقات الاولي :

وكشفت الحلقة الأولى من مسلسل آخر دور للنجمة دينا الشربيني عن تورطها في جريمة قتل زوجها، وعلى الرغم من أن روان (دينا الشربيني) حصلت على حكم بالبراءة من المحكمة إلا أن وكيل النيابة أحمد (أحمد خالد صالح) الذي لا يقتنع ببراءتها ومازال يبحث في القضية على الأدلة التي تدينها.

وخلال الحلقة تورطت دينا الشربيني (روان) في عملية انتحار حدثت داخل شقتها، فبعد أن دخلت إحدى جيرانها إلى شقتها دون علمها وألقت بنفسها من شرفة شقتها، لتهرب روان من المنزل حتى لا تتورط في جريمة أخرى.

وتدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

ويعرض ثلاث حلقات من المسلسل أسبوعياً من الأربعاء إلى الجمعة ١١ مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس إلى السبت ١٢ منتصف اليل بتوقيت السعودية

دينا الشربيني مريم الخشت احمد خالد صالح شاهد VIP منصة شاهد حسين المنباوى منصة شاهد vip آخر دور

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