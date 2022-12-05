عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والتصدي لكافة التعديات

صوره من الحملات
صوره من الحملات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، جهود الوحدات المحلية من خلال تحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين ، وأعمال رصف الشوراع وتنفيذ المشروعات والتصدي للتعديات والأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في مراكز المحافظة.

ففى مركز ومدينة السنبلاوين ، تفقد المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس المركز الأعمال الجارية لإنشاء سوق حضاري مطور يضم كافة البائعين ، بالإضافة إلي تفقد اعمال رفع كفاءة وتطوير مبني وجراج الحمله الميكانيكية ، وأيضا تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء موقف عمومي جديد .

وفي حي غرب المنصوره تفقد المحاسب متولي عبدالعال اعمال النظافة بشوارع الحي حفاظاً علي المظهر الجمالي بشوارع مدينة المنصورة.

وفي مركز ومدينة دكرنس، قال المحاسب السيد النخيلي رئيس المركز، إنه تم إزالة تعدي قام به أحد المواطنين من خلال البناء المخالف بدون ترخيص خلف محكمة دكرنس علي مساحة 100 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة واعمال النظافة بنطاق المركز .

وفي مركز ومدينة المطرية ، أعلن  محمد حمص رئيس المركز عن الانتهاء من رصف عدد من شوارع المدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، بالإضافة إلي إزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير حيث تم إزالة حظيرة مواشي علي مساحة 500 متر مربع ومباني بالطوب الابيض علي مساحة 70 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد " المحافظ "، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتصدي لكافة التعديات وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وحل كافة مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

الدقهلية محافظ الدقهلية الخطة الاستثمارية الدكتور أيمن مختار مدينة السنبلاوين مدينة المنصورة مشروعات الخطة الإستثمارية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

ثقافة الدقهلية تطلق أولى قوافل حياة كريمة بقرية الحصص

ترشيحاتنا

قرار قضائي في قضية عبد الله رشدي

أمن القاهرة يضبط 15 كيلو حشيش قبل ترويجها في الكريسماس.. صور

بن زايد يوجه التهنئة لأمير قطر على نجاح استضافة المونديال

إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

السيسي: المنتزه متاحة للكل ومفيش حد يمتلكها والدولة بتعمل حاجات حلوة أوي

مظلات حماية تنفرد بها مصر.. كيف دعمت الدولة المواطنين لتخفيف آثار الأزمات العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ