محافظ الدقهلية: متابعة مستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والتصدي لكافة التعديات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، جهود الوحدات المحلية من خلال تحسين مستوي النظافة بالشوارع والميادين ، وأعمال رصف الشوراع وتنفيذ المشروعات والتصدي للتعديات والأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في مراكز المحافظة.

ففى مركز ومدينة السنبلاوين ، تفقد المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس المركز الأعمال الجارية لإنشاء سوق حضاري مطور يضم كافة البائعين ، بالإضافة إلي تفقد اعمال رفع كفاءة وتطوير مبني وجراج الحمله الميكانيكية ، وأيضا تفقد الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء موقف عمومي جديد .

وفي حي غرب المنصوره تفقد المحاسب متولي عبدالعال اعمال النظافة بشوارع الحي حفاظاً علي المظهر الجمالي بشوارع مدينة المنصورة.

وفي مركز ومدينة دكرنس، قال المحاسب السيد النخيلي رئيس المركز، إنه تم إزالة تعدي قام به أحد المواطنين من خلال البناء المخالف بدون ترخيص خلف محكمة دكرنس علي مساحة 100 متر مربع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلي صيانة أعمدة الإنارة واعمال النظافة بنطاق المركز .

وفي مركز ومدينة المطرية ، أعلن محمد حمص رئيس المركز عن الانتهاء من رصف عدد من شوارع المدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ، بالإضافة إلي إزالة حالتين تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير حيث تم إزالة حظيرة مواشي علي مساحة 500 متر مربع ومباني بالطوب الابيض علي مساحة 70 متر مربع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد " المحافظ "، على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتصدي لكافة التعديات وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وحل كافة مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.