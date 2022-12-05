البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية عن جدول مباريات كأس العالم 2022 اليوم، ونتائج مباريات أمس.

وستقام اليوم مباراة اليابان ضد كرواتيا في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسودان والأردن، والساعة 4 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة 6 بتوقيت قطر والبحرين والسعودية، والساعة 7 بتوقيت الإمارات.

شاهد الفيديو:

وسيتم نقل المباراة على3 قنوات من شبكة بين سبورت وهي: beIN SPORTS MAX 1، beIN SPORTS MAX 3، beIN SPORTS MAX 4،

والمباراة الثانية اليوم فسيلعب فيها البرازيل ضد كوريا الجنوبية في استاد 974 رأس عبود في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان، والساعة 4 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 6 بتوقيت البحرين وقطر والسعودية، الساعة 7 بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وسيتم نقلها على الاربع قنوات من شبكة بين سبورت .

وجميع مباريات كأس العالم قطر 2022 بتذاع على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة.

من ناحية أخرى شهدت مباريات أمس العديد من المواجهات القوية حيث اقيمت مواجهتان نارية في ثانى أيام الأدوار الإقصائية للبطولة.

ونجح منتخبا فرنسا وإنجلترا، في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، على حساب كلا من بولندا والسنغال على الترتيب.

وفازت إنجلترا على السنغال 3_0

وأحرز أهداف إنجلترا: جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا.

وتوج الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وحسم منتخب فرنسا تأهله لربع نهائي مونديال 2022، بعدما حقق الفوز على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدف،

وأحرز أهداف فرنسا: أوليفيه جيرو، وهدفان أحرزهما كيليان مبابي، بينما أحرز هدف بولندا ليفاندوفيسكي.

ومن المنتظر أن يلتقى منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية من كأس العالم مع إنجلترا بعد فوزها الكبير على السنغال بثلاثية نظيفة.