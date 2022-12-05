الأقوى في العالم..استراليا تبني تلسكوب لاسلكي ضخم لحل ألغاز الكوكب

في منطقة ريفية نائية، بدأت استراليا في تدشين مشروع ضخم عبارة عن بناء واسع لشبكات من الهوائيات ليصبح في النهاية أقوى تلسكوب لاسلكي في العالم.





وعند اكتمالها، ستشكل الهوائيات في أستراليا وشبكة من أطباق الأقمار الصناعية في جنوب أفريقيا، ما يُسمى Square Kilometre Array - SKA، والذي سيصبح أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم عند اكتماله، وسيهدف إلى حل الألغاز حول تكوين النجوم والمجرات والحياة خارج كوكب الأرض، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



ونشأت فكرة التلسكوب في أوائل التسعينيات، لكنّ المشروع تأخر جراء مشكلات مرتبطة بالتمويل ومناورات دبلوماسية.



مشروع هام للبشرية







ووصف مدير عام مرصد SKA فيليب دايموند إطلاق مشروع البناء بأنه «بالغ الأهمية».



وقال إن التلسكوب «سيكون أحد أكبر الجهود العلمية للبشرية على الإطلاق».



ويرتكز اسمه على الهدف الأصلي للمطورين الذين سعوا لبناء تلسكوب يمكنه أن يراقب مساحة تبلغ كيلومتراً مربعاً واحداً، لكن القسمين الحاليين في جنوب أفريقيا وأستراليا سيكون لهما مساحة تجميع تقل قليلاً عن نصف هذا المستوى، وفق المرصد.



ويضم كلا البلدين مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق النائية، حيث تقل نسبة التشويش اللاسلكي، مما يوفر بيئة مثالية لمثل هذه التلسكوبات.

تم التخطيط لنشر أكثر من 130 ألف هوائي على شكل شجرة عيد الميلاد في غرب أستراليا.

وسيضم موقع جنوب أفريقيا ما يقرب من 200 طبق في منطقة كارو النائية.

وتوقع القائمون على مرصد SKA، أن يبدأ التلسكوب في إجراء ملاحظات علمية بحلول أواخر العقد الحالي.