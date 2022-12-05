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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الدراجات يفوز بفضية بطولة أفريقيا للشباب

منتخب الدراجات يفوز
منتخب الدراجات يفوز بفضية بطولة إفريقيا للشباب

اختتمت اليوم منافسات بطولة أفريقيا لدراجات الطريق للشباب (طواف النيل الدولي)، والتي أقيمت بمدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر بمشاركة 6 دول،  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام.

وتوج منتخب الجزائر بالمركز الأول والميدالية الذهبية للبطولة ، فيما توج منتخب مصر بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وأحرز منتخب مصر (فريق ب) المركز الثالث والميدالية البرونزية. 

وشهدت منافسات اليوم الاخير للبطولة فوز اللاعب الجزائري جواد نهاري بالمركز الأول والميدالية الذهبية للمرحلة الأخيرة للطواف ، فيما فاز مواطنه وليد زايد بالمركز الثاني والميدالية الفضية، وتوج لاعب منتخب مصر مهاب عزيز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. 

من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي أن البطولة حققت نجاحا كبيرا أشاد به جميع بعثات المنتخبات التي شاركت بها، وأثنى عزام على المستويات المميزة التي قدمها اللاعبون الشباب على مدار مراحل الطواف والتي عكست جميعها التطور المتواصل في أداء لاعبي رياضة الدراجات على المستوى القاري الأمر الذي يبشر بقدرتهم على المنافسة بقوة في البطولات العالمية.

وأشاد الدكتور وجيه عزام بالنتائج التي حققها لاعبو منتخب مصر في البطولة، والتي تعد خطوة على طريق إعداد جيل جديد من اللاعبين وصقل خبراتهم للاعتماد عليهم في كافة البطولات مستقبلا. 

ووجه عزام الشكر إلى المسئولين وخاصة وزير الشياب والرياضة ومحافظ أسوان ومسئولي مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة والذين وفروا كل الإمكانيات المطلوبة لنجاح البطولة وخروجها بالشكل الأمثل الذي يليق بإسم مصر وريادتها في تنظيم البطولات والأحداث الرياضية الكبرى.
 

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