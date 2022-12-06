الهيئات الفيدرالية الأمريكية تستخدم تقنية لقرصنة 10 آلاف طراز سيارة

اكتشف مؤخرا الباحثين في مجال الأمن السيبراني أن هناك ثغرة أمنية خطيرة يسمح للمقرصنين بفتح سيارات هوندا و نيسان وتشغيلها من أي مكان في العالم، التكنولوجيا الجديدة التي مكنتهم من إيجاد هذه الثغرة لم تفت على الأمن الفيدرالي، وبالفعل هيئة الحدود والهجرة الأمريكية تستخدم هذه البرمجيات لاستغلال نقاط الضعف في أمن المركبات.

وفقا لتقرير مجلة Forbes حذر باحثون الأمن السيبراني مالكي هوندا ونيسان من خطر اختراق سياراتهم من جهات خارجية والتسلل لأنظمة السيارة والعبث بها من خلال هاكر معه جهاز كمبيوتر محمول، من خلاله يكن فتح أو تشغيل أي سيارة مهما كانت جغرافية بعيدة عنه والعبث ببيانات التشغيل والملفات الشخصية الموجودة والمخزنة بها.

نفس التكنولوجيا التي يستخدمها الهاكرز المحترفين في إدارة بيانات السيارات عن بعد، يستخدمها قوات إنفاذ القانون الفيدرالية، حيث يستثمر قطاع الهجرة وشرطة الحدود في الولايات المتحدة الأمريكية في هذه البرمجيات و الأدوات التي لاستخراج كميات كبيرة من البيانات بداية من كلمات المرور إلى خط سير السيارة، لما يصل إلى 10 آلاف طراز سيارة متنوعة.

بحسب الباحث سام كاري Sam Curry السيارة الموصولة بالإنترنت منجم ذهب للمعلومات، لأنها يمكنها أن تعطي أطنانا من المعلومات عن صاحب السيارة، وقادرة على جميع كافة الأدلة حول جريمة محتملة، وفي بعض الأحيان أكثر مما يمكن الحصول عليه من هاتف ذكي لذلك استخدم رجال وكالة الهجرة وشرطة الحدود بشكل متزايد هذه التقنيات في عام 2022. تكشف السجلات أن الوكالات الفيدرالية المكلفة بمراقبة الحدود مع المكسيك أنفقت مبالغ قياسية على برامج اختراق السيارات وجني كم هائل من الأدلة القيمة من خلال نظام الترفيه والمعلومات التي تحتفظ بكلمات مرور.

جاء في التقرير أن باحث في مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ATF ، تم تصميم برمجيات الحاسوب الآلي المثبتة في السيارات لتخزين كمية هائلة من البيانات، يمكن بسهولة أن يتم استردادها في أي وقت حتى بدون الهاتف النقال، لأنها تحتفظ ببيانات الهاتف في القرص الصلب الخاص بها، وبالتالي عدد هائل من طرازات السيارات يمكن اقتحامها بفضل استخدامهم للتقنيات الرقمية، وبحسب “فوربس”: "هناك أكثر من 10 آلاف نوع سيارة موصولة بالإنترنت من اشهر العلامات التجارية التي يمكن اختراقها BMW و بويك و كاديلاك و شيفروليه و كرايسلر و دودج و فيات و فورد و GMC و Hummer و جيب و لينكولن و مازيراتي و مرسيدس و Mercury و بونتياك و رام و Saturn و تويوتا و فولكس فاجن،.

