شبابية و بـ 45 الف جنيه "فولكس فاجن جولف 2" .. صور

يبحث الكثير من الشباب عن سيارة تلبي احتياجات التنقل مع تصميم خارجي مميز وتعتبر السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 واحدة من ابرز السيارات المقدمة داخل سوق المستعمل، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة.

فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

تحظى السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 على شعبية كبيرة وسط جمهور الشباب، نسبة إلى تصميمها الخارجي الانيق، إلى جانب التجهيزات الاضافية والتي نشاهدها في اغلب تلك الاصدارات، بالاضافة إلى القدرات القياسية.

فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

تحتوي السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 على مقدمة مدببة مدعومة بمصابيح ثنائية ذات تصميم دائري، مع شبكة امامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى جنوط السيارة الاساسية والتي ربما تخضع لبعض التعديلات والتي تصل إلى 16 بوصة.

فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

وتمتلك السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 تصميم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، إلى جانب مقصورة داخلية تتسع إلى 4 مقاعد، مع وجود فتحات تهوية داخلية، وزجاج يدوي قياسي يمكن استبدالة باخر كهربائي ووحدات رفع، وسنتر لوك ايضا.

فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

وتحتوي السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 على نظام صوتي، مع اقواس نصف دائرية بارزة تزين اعلى منطقة العجلات، بينما دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بسعة تتراوح بين 1300 و 1600 سي سي، مدعوم بنوعين من نواقل الحركة الاولى خماسي السرعات مانيوال، والاخر أوتوماتيكي الاداء.

فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

اسعار السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985

تبدأ اسعار السيارة فولكس فاجن جولف 2 موديل 1985 من 45 الف جنيه وحتى 65 الف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة والتجهيزات الخاصة بها إلى جانب الموديل.