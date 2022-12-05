تبدأ من 310 آلاف جنيه .. أشهر 5 سيارات سيدان بالسوق المصري

تكتسب فئة السيدان شعبية كبيرة داخل السوق المصري، ويرجع ذلك إلى مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى ابعادها الخارجية التي يفضلها الكثير، بينما يضم السوق المصري باقة من الخيارات المتنوعة من هذه الفئة، إلى جانب الكثير من العلامات التجارية الشهيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" قائمة بـ اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري.

اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري

1 - نيسان صني موديل 2023

تتمتع السيارة نيسان صني موديل 2023 بأبعاد هيكلية بلغت 4425 مم للطول الكلي وبعرض 1659 مم، بينما تضم مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، وتحتوي السيارة على عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكباح ABS و EBD، ومحرك 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا.

تبدأ اسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 من 310 الف جنيه حتى 376 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري

2 - رينو لوجان موديل 2022

دعمت السيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة، والقدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 11.5 ثانية.

تأتي السيارة رينو لوجان موديل 2022 بسعر يبدأ من 364 الف جنيه حتى 394 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري

3 - هيونداي النترا HD موديل 2023

تشتهر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بتصميمها الخارجي صاحب المصابيح الامامية الحادة، حيث تقدم السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، بينما تعمل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات بتقنية الدفع الامامي.

ويبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 نحو 445 الف جنيه ليصل إلى 475 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري

4 - شيفروليه اوبترا موديل 2023

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على مكابح ABS و EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، بالاضافة إلى قفل مركزي و 4 زجاج كهربائي، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيك سداسي النقلات، مقترن بمحرك 1500 سي سي، ينتج 110 حصانا، وعزم دوران 146 نيوتن/متر.

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 بسعر 358.500 جنيه.

اشهر 5 سيارات تنتمي لفئة السيدان داخل السوق المصري

5 - تويوتا كورولا موديل 2022

حصلت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، متصل بمحرك 120 حصانا، سعة 1600 سي سي 4 سلندر، مع عزم دوران 154 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات اخر مانيوال للفئة الاولى، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 189 كيلومتر في الساعة.

تتراوح اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بين 440 الف جنيه وحتى 634 الف جنيه للفئة عالية التجهيز بمحرك 1600 سي سي.