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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

علي السبع يشارك جمهوره صورا جديدة من حفل Dior

علي السبع
علي السبع

شارك الفنان الشاب علي السبع جمهورة مجموعة صور من حفل بيت الازياء العالمي Dior الذي أقيم تحت سفح الأهرامات. 

وكان علي السبع من ضمن الفنانين المشاركين في الحفل، بعد أن وجهت له الدعوة من بيت الازياء ليرتدي أحدث صيحات خط انتاجهم، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم النجم روبرت باتينسون، نجم فيلم Batman الأخير، الذي يعد واجهة لبعض المواسم للعلامة التجارية الشهيرة. 

كما ضم الحفل عددا كبيرا من المشاهير المصريين منهم المطرب محمد حماقي، والنجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف، ومطرب الراب مروان بابلو، الفنان كريم قاسم، والفنان أمير المصري، كما ضم الحفل الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي.

أعمال علي السبع 

الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي "أحلام سعيدة" مع يسرا، و "المشوار" مع محمد رمضان. 

بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني الحقيقي في فيلم "راس السنة" مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان".

شارك أيضا في مسلسل "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية "لوكا"، وفي مسلسل "قصر النيل" مع النجمة دينا الشربيني، في دور "لبيب"، كما شارك في فيلم "فرق خبرة" مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية "يوسف". 

علي السبع DIOR بيت الأزياء العالمي أعمال علي السبع الأهرامات

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