هجوم روسي كبير ورد أوكراني باستهداف عمق موسكو.. انفجارات في القواعد الجوية للكرملين.. واشتباكات عنيفة حول باخموت

*ارتفاع حدة المعارك والضربات الصاروخية في الحرب الأوكرانية

*كييف ترفض فرضية أمريكية عن تباطؤ القتال خلال الشتاء

* القوات الروسية تسعى للتقدم والاستيلاء على مدينة باخموت في دونيتسك

ازدادت حدة المعارك والضربات الصاروخية الروسية، التي ردت عليها كييف، باستهدافات في مناطق روسية، أدانها الكرملين، في استمرارٍ للحرب المشتعلة منذ 10 أشهر، وفق ما ذكرت صحف دولية.

أفادت الأنباء بوقوع انفجارات في القواعد الجوية الروسية ردًا على الضربات الأخيرة الروسية على أوكرانيا.

انفجارات بقواعد روسية

ووقعت انفجارات في قاعدتين جويتين روسيتين اليوم الاثنين قبل ساعات من اتهام المسؤولين الأوكرانيين لروسيا بشن "هجوم صاروخي مكثف".

أفادت الأنباء أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة بعد انفجار صهريج وقود في مطار روسي بالقرب من مدينة ريازان ، جنوب شرقي موسكو.

وقيل إن انفجارًا آخر وقع في منطقة ساراتوف الروسية على طول نهر الفولجا.

وتقول موسكو إن ثلاثة قتلوا في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية على قواعد جوية في عمق روسيا.

وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارجين إنه لم تحدث أضرار بالمنشآت المدنية، مضيفًا بأن السلطات تتحقق مما إذا كانت هناك أي حوادث في منشآت عسكرية. ولا يزال سبب الانفجارين غير واضح.

ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ببساطة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتم إبلاغه بانتظام بالتطورات الجارية.

قبل ذلك، أفادت الإدارة العسكرية لمدينة العاصمة كييف أن الدفاع الجوي الأوكراني اعترض تسعة من أصل 10 صواريخ روسية في أعقاب هجوم روسي أخير.

سبب الضربات الروسية المكثفة

دمرت موجة الضربات الصاروخية التي انطلقت من ثلاثة مواقع روسية مختلفة المباني السكنية ، وألحقت مزيدًا من الضرر بالبنية التحتية للطاقة وتركت العديد من السكان في مناطق في جميع أنحاء البلاد بدون كهرباء ومياه.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بجهود الدفاع الجوي والخدمات الدفاعية على الأرض للمساعدة في التخفيف من آثار الهجوم الواسع النطاق.

قال زيلينسكي عبر تيليجرام : ”تم إسقاط معظم الصواريخ. بدأ عمال الطاقة بالفعل في استعادة إمدادات الطاقة”.

تسببت الهجمات الروسية المستمرة على الطاقة والبنية التحتية المدنية في ممارسة ضغوط على الموارد المحلية وزادت المخاوف من شتاء قارس قاتم حيث بدأت درجات الحرارة بالفعل في الانخفاض.

رفض كلام مدير المخابرات الأمريكية

من جانبهم، يرفض الأوكرانيون ادعاء مسؤول أمريكي بأن القتال في الحرب يمكن أن يأخذ ”إيقاعًا منخفضًا” خلال الشتاء.

يوم السبت ، قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية ، أفريل هينز ، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تشهد ”تراجعًا في وتيرة القتال” في أوكرانيا لتستمر بشكل أخف خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل استئناف الهجمات المضادة بشكل جدي في الربيع.

قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في شرق البلاد ، التي تشهد قتالًا عنيفًا بينما تحاول القوات الروسية التقدم والاستيلاء على مدينة باخموت في دونيتسك ، أن أوكرانيا ”تبذل كل ما في وسعها للاستعداد لفترة الشتاء والعمليات العسكرية وتقوم بتجهيز معداتها ووحداتها للقتال الشتوي".

كانت أوكرانيا حريصة على تبديد أي فكرة عن تهدئة القتال أو فقدان الزخم في هجماتها المضادة، حيث دعا الرئيس زيلينسكي إلى الوحدة وإلى المواطنين لدعم بعضهم البعض مع حلول درجات الحرارة المنخفضة.

وفي غضون ذلك ، كانت وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو لدبابات تمشي في الحقول الموحلة والمليئة بالمياه في الأيام الأخيرة، والروح المعنوية العالية بين جنودها.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها مباشرة. وإذا كانت قد نفذتها فعلًا، وهذا المرجح، فإن هجماتها تعد أعمق ضربات عسكرية نفذتها داخل قلب روسيا منذ تدخل موسكو في 24 فبراير.

وكان أحد الأهداف ، قاعدة إنجلز الجوية بالقرب من مدينة ساراتوف ، والتي تضم طائرات قاذفة تشكل جزءًا من القوات النووية الاستراتيجية الروسية.

لكن اعترضت الدفاعات الجوية الروسية الطائرات المسيرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض وأسقطتها.

وأضافت أن الحطام تسبب في أضرار طفيفة لطائرتين وإصابة أربعة أشخاص، ووصفته الوزارة بأنه ”عمل إرهابي” يهدف إلى تعطيل طيرانها بعيد المدى.

وذكرت شبكة بي بي سي، إنه قد أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ على أهداف في أنحاء أوكرانيا للمرة الثامنة في ثمانية أسابيع.

تم الإبلاغ عن انقطاع كبير في شبكة الكهرباء ، لا سيما في الشرق، و في الجنوب ، أصبحت أوديسا بدون كهرباء.

لكن الضربات، ربما أحدثت ضررًا أقل من المناسبات السابقة.

وتقول أوكرانيا إنها أسقطت 60 صاروخا من أصل 70 صاروخا أطلقتها روسيا، وتقول موسكو إنها أصابت جميع أهدافها السبعة عشر.

وقد أصابت الهجمات السابقة شبكة الطاقة في البلاد ، وتركت الملايين بدون كهرباء وتدفئة مع حلول فصل الشتاء.

وتقول التحذيرات، أن روسيا كانت تخطط لموجة جديدة من الهجمات يتم تداول أخبارها منذ عدة أيام.

بالنسبة لمهندسي الكهرباء الأوكرانيين الذين يعانون من ضغوط شديدة ، من المرجح أن تعني الضربات الصاروخية اليوم الاثنين جولة أخرى من الإصلاحات الطارئة، غالبًا للمنشآت التي قصفت مرارًا وتكرارًا في الأسابيع الأخيرة.

التيار الكهربائي

قبل ضرابات اليوم، كان المسؤولون في كييف يتحدثون عن الانتقال من انقطاع التيار الكهربائي الطارئ المضطرب، والذي غالبًا ما يستمر لساعات عديدة ، إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يمكن التحكم فيه بشكل أكبر والذي يوفر للمدنيين بعض الطاقة التي هم في أمس الحاجة إليها.

وذكر مراقبون، إن هناك أمر آخر تم ملاحظته وهو أنه في الضربات الروسية الأخيرة، كان هناك غياب واضح لطائرات "كاميكازي" إيرانية الصنع، وقال مسؤولون أوكرانيون مؤخرًا إن روسيا استنفدت إمداداتها من المسيرات غير المأهولة، بينما قال مسؤول عسكري أوكراني آخر إن الطقس البارد منع روسيا من استخدامها.

بدأت روسيا هجماتها المنسقة واسعة النطاق على شبكة الكهرباء الأوكرانية في 10 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين ، تضرر حوالي نصف البنية التحتية للطاقة في البلاد ، مما ترك ملايين الأوكرانيين منفصلين عن الكهرباء تمامًا مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.

وصف بعض القادة الغربيين الاستراتيجية بأنها جريمة حرب ، بسبب الكم الهائل من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، و لا تعتبر الهجمات على شبكات الكهرباء بالضرورة انتهاكات للقانون الدولي ، لكن يجب أن تكون متناسبة مع أي ميزة عسكرية يتم اكتسابها.

قال الخبراء لبي بي سي إن تكتيك روسيا بضرب البنية التحتية للطاقة يهدف على الأرجح إلى إضعاف الروح المعنوية للسكان وإرهابهم ، بدلاً من اكتساب أي ميزة عسكرية ملموسة.. وسيكون هذا انتهاكًا للقانون الدولي ، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.