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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستقبل مندوبى فرع شركة we للاتصالات.

وكيل التعليم
وكيل التعليم

استقبل  اليوم الاثنين الدكتور جمال حسن وكيل  وزارة التربيه والتعليم بالوادي الجديد مندوبى فرع شركة we للاتصالات.

 ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير للشركة للتعاون المثمر والبناء مع قطاع تعليم المحافظة، خاصة بمنظومة توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بجميع مراكز المحافظة.

فيما أعرب وفد شركة we عن بالغ الامتنان والتقدير لقطاع تعليم المحافظة للجهد المبذول والمتميز من المديرية والمدارس الثانوية بآليات تسليم الشرائح.

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من ناحية اخري كرم الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، بحضور مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، مجموعة من الطلاب الموهوبين الفائزين بمسابقة الإبداع طموح والتى جرى تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية، ومن منطلق تشجيع الطلاب على البحث والمعرفة بالإضافة لخلق روح المنافسة بينهم من خلال اكتشاف مواهبهم العلمية والثقافية.

وهنأ وكيل تعليم الوادي الجديد جميع المكرمين من إدارة الخارجة التعليمية، مؤكدا أنه سيتم تباعا تكريم جميع الفائزين من الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة.

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