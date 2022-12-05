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أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع صدى البلد “ مريم كمال” تغطية خاصة عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثانية وأبرز ما جاء فيه . 

ويرصد الفيديو التالي، أبرز ما ورد في المهرجان من منع عرض فيلم القاهرة مكة، وغيرها من التفاصيل الخاصة بالمهرجان : 

شاهد الفيديو 

 

 

أكد المنتج محمد حفظي، منتج فيلم "القاهرة- مكة"، أن الفيلم لم يُمَنع من المشاركة في مهرجان البحر الأحمر للسينما، موضحا أن ما حدث أن هناك ملاحظات من الرقابة على فيلم "القاهرة- مكة" منعت عرضه في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

وأوضح المنتج محمد حفظي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرقابة المصرية لديها ملاحظات بسيطة على فيلم "القاهرة- مكة" ويتم مناقشة مخرج العمل فيها، مفيدا بأن الفيلم سيعرض في النصف الأول من العام المقبل.

وتابع: "الفيلم لم يمنع من المهرجان، وطبيعي ييكون هناك بعض الملاحظات ونحتاج وقت أكثر، ولم نحسم الملاحظات التي اعترضت عليها الرقابة، ونحن في الطريق لحسمها وكلها بسيطة، ومستغرب من تناول الإعلام للموضوع لأنها ملاحظات فقط، والفيلم نازل ولكن الميعاد لم يحدد، وعندي ثقة كاملة في الرقابة المصرية".

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