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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لفتح آفاق التواصل مع المستثمرين.. اقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا من الاتحاد الأوروبي

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل  وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفداً من مستشاري الاقتصاد والتجارة في دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى مصر، وذلك خلال زيارة رسمية لمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة في إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لفتح آفاق للتواصل مع المستثمرين حول العالم، وبحث سبل التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والحرص على توطيد العلاقات بين المنطقة الاقتصادية وشتى الشركات والتحالفات العالمية لا سيما دول الاتحاد الأوروبي؛ وذلك استكمالاً للدور الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية من خلال موقعها الفريد وموانئها التابعة، وعقد اللقاء بحضور اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة لشئون المناطق الصناعية وعدد من مستشاري ومساعدي رئيس الهيئة.
 

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وقد أعرب السيد وليد جمال الدين عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على تعاون اقتصادي واعد بين الجانبين موضحًا -خلال عرض تقديمي- إمكانات الهيئة من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، وأوضح كيفية إسهام هذه الإمكانات في عملية إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، كما أكد على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى للمضي قدماً في تسريع وتيرة عمليات إنتاج الوقود الأخضر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية وفقاً للجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج على أن تبدأ عمليات تموين السفن بالوقود الأخضر بحلول عام 2026.

واستعرض رئيس الهيئة أيضاً الصناعات الأخرى المستهدفة بالمناطق الصناعية، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها، إلى جانب البنية التحتية القوية والموقع المتميز الذي يجعل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة استثمارية عالمية تحظى بالعديد من المميزات، من أهمها الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، كما أشار إلى الأعمال التي تتم في منطقة غرب القنطرة الصناعية المعدة للصناعات الزراعية والخفيفة ومنطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية حيث يجري إعدادها لاستقبال صناعات الطاقة المتجددة والمحللات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من الصناعات التكنولوجية.

هذا وقد أبدى الوفد سعادته بما حققته المنطقة الاقتصادية من خطوات واعدة في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية وخاصة خطواتها في ملف الهيدروجين الأخضر، كما أبدى الوفد اهتمامًا بالغاً بما تقدمه خدمة الشباك الواحد والرخصة الذهبية من تيسير لإجراءات الإنشاء داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من تعاون مع المؤسسات الكبرى لضمان تدريب وتأهيل العمالة على التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالصناعات المختلفة وخاصة صناعات الوقود الأخضر.

وفي ختام الزيارة أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للتعاون المشترك بين الجانبين، وعقب انتهاء اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة للتعرف على عدد من المشروعات الصناعية المقامة بها، حيث تفقد الوفد شركة أتيكو فارما للمستلزمات الدوائية وشركة مصر للهيدروجين الأخضر، أول مصنع لإنتاج الوقود الأخضر والذي افتتحه رئيس الجمهورية خلال قمة تغير المناخ، وعقب زيارته قام الوفد بتفقد ميناء العين السخنة ومستجدات التطوير به لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر.

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الاتحاد الأوروبي التعاون الاقتصادى قناة السويس المناطق الصناعية وفي ختام الزيارة أعرب رئيس الهيئة عن تقديره للتعاون المشترك بين الجانبين وعقب انتهاء اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة للتعرف على عدد من المشروعات الصناعية المقامة به

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